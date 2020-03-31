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      Коронавирус в Британии: люди накупили продуктов больше, чем на Рождество

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      Великобритания в период пандемии коронавируса / Getty Images

      Продажи продуктов в Великобритании в марте побили все рекорды, когда покупатели решили запастись едой на длинный период пребывания дома из-за пандемии коронавируса.

      Наиболее оживленными продажи продуктов в Великобритании были в течение 4 дней 16–19 марта, когда 88% домохозяйств посетили продуктовый магазин. Об этом свидетельствуют данные компании Kantar, которая занимается маркетинговыми исследованиями, сообщает BBC.

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      В течение 4 дней британцы 42 миллиона раз дополнительно посетили магазины в сравнении с 2019 годом. За последние 4 недели продажи супермаркетов в Британии выросли на 20,6% и превысили объем продаж в рождественский период.

      Цифры выросли в основном потому, что люди ходили в магазины дополнительное количество раз, а не тратили больше во время каждого визита. Британская семья в среднем потратила дополнительно 62,92 фунта стерлингов в течение последних 4 недель, что эквивалентно закупке продуктов на 5 дней.

      По состоянию на 30 марта в Великобритании было зафиксировано 22 141 случай заболевания коронавирусом. Умерли от недуга более 1400 человек. Заметим, что COVID-19 заболел британский премьер Борис Джонсон. При этом от недуга вылечился британский принц Чарльз.

      коронавірус статистика смертості
      Статистика по коронавирусу / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Статистика Торговля Великобритания
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