Коронавирус в Британии: люди накупили продуктов больше, чем на Рождество

Продажи продуктов в Великобритании в марте побили все рекорды, когда покупатели решили запастись едой на длинный период пребывания дома из-за пандемии коронавируса.

Наиболее оживленными продажи продуктов в Великобритании были в течение 4 дней 16–19 марта, когда 88% домохозяйств посетили продуктовый магазин. Об этом свидетельствуют данные компании Kantar, которая занимается маркетинговыми исследованиями, сообщает BBC.

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В течение 4 дней британцы 42 миллиона раз дополнительно посетили магазины в сравнении с 2019 годом. За последние 4 недели продажи супермаркетов в Британии выросли на 20,6% и превысили объем продаж в рождественский период.

Цифры выросли в основном потому, что люди ходили в магазины дополнительное количество раз, а не тратили больше во время каждого визита. Британская семья в среднем потратила дополнительно 62,92 фунта стерлингов в течение последних 4 недель, что эквивалентно закупке продуктов на 5 дней.

По состоянию на 30 марта в Великобритании было зафиксировано 22 141 случай заболевания коронавирусом. Умерли от недуга более 1400 человек. Заметим, что COVID-19 заболел британский премьер Борис Джонсон. При этом от недуга вылечился британский принц Чарльз.



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