Коронавирус в Хорватии: украинские военные отменили оздоровительную поездку на Балканы

Оздоровление группы из 35 украинских ветеранов в Хорватии отменено из-за распространения коронавируса. Визит был запланирован на 7 марта.

Об этом в твиттере сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич. Он также добавил, что окончательно эта возможность еще не потеряна.

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По словам дипломата, Хорватия оставила активной такую возможность для украинских военных.

Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду. pic.twitter.com/iqITo0UOQB — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 4, 2020

Что известно о распространении коронавируса в Хорватии? В Загребе, столице Хорватии, 25 февраля подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Мужчину с симптомами вируса госпитализировали в Загребе. Ранее он посещал итальянский Милан.



Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош сообщил, что в городе Риека также госпитализировали 9 сотрудников, которые недавно вернулись из Италии. Он уточнил, что Хорватия перенимает практику и опыт европейских стран.