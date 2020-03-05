Коронавирус в Хорватии: украинские военные отменили оздоровительную поездку на Балканы
Оздоровление группы из 35 украинских ветеранов в Хорватии отменено из-за распространения коронавируса. Визит был запланирован на 7 марта.
Об этом в твиттере сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич. Он также добавил, что окончательно эта возможность еще не потеряна.
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По словам дипломата, Хорватия оставила активной такую возможность для украинских военных.
Что известно о распространении коронавируса в Хорватии? В Загребе, столице Хорватии, 25 февраля подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. Мужчину с симптомами вируса госпитализировали в Загребе. Ранее он посещал итальянский Милан.
Министр здравоохранения Хорватии Вили Берош сообщил, что в городе Риека также госпитализировали 9 сотрудников, которые недавно вернулись из Италии. Он уточнил, что Хорватия перенимает практику и опыт европейских стран.