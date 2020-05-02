Коронавирус в Кении: СМИ рассказали историю женщины, варившей в голод камни для своих детей

В Кении 45-летняя многодетная жительница села Мвакуринге Пенина Бахати Китсао после вспышки коронавируса осталась без работы и денег. Она рассказала, что ее семье пришлось голодать.

В июне 2019 года женщина потеряла мужа и после этого стала самостоятельно воспитывать восьмерых детей. Самому младшему из них – пять месяцев, сообщает NTV Kenya.

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Мать и одна из ее дочерей имели некоторые непостоянные подработки, но после введения карантина потеряли все доходы. Время от времени соседи дарили женщине еду и деньги, но зачастую детям приходилось ложиться спать голодными.

Китсао рассказала, что плач голодных детей был таким невыносимым, что ей пришлось придумать план.

Я дважды варила камни в кастрюле, в надежде, что дети пойдут спать и перестанут плакать от голода,

– рассказала она.

Женщина сообщила, что обратилась к губернатору округа Момбаса, куда входит и ее родное село, с просьбой о помощи. После сообщений про женщину в кенийских СМИ люди начали присылать ей помощь – от еды до денег. Позже она рассказала, что впервые смогла обеспечить своих детей трехразовым питанием.

Один из соседей помог ей приобрести телефон и научил им пользоваться, а также открыть счет в банке, куда неравнодушные присылают пожертвования.

'Mawe chemsha'



Mjane mwenye watoto wanane huko Kisauni, Mombasa, achemsha mawe kama njia ya kuwapumbaza wanawe kwamba anawapikia chakula.



Penninah Kitsao asema ugumu wa maisha umemsukuma ukutani na sasa anawaomba wahisani kumsaidia. #NTVjioni @kevinmutai_ pic.twitter.com/L4S5aqMwG6 — NTV Kenya (@ntvkenya) April 29, 2020

Обратите внимание! По состоянию на 1 мая, в Кении зафиксировано более 400 случаев инфицирования коронавирусом и 17 смертей. После начала эпидемии кенийская власть ввела карантин, в частности запрет передвижения между городами, из-за чего много людей потеряли работу.

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