Коронавирус в Кении: СМИ рассказали историю женщины, варившей в голод камни для своих детей
В Кении 45-летняя многодетная жительница села Мвакуринге Пенина Бахати Китсао после вспышки коронавируса осталась без работы и денег. Она рассказала, что ее семье пришлось голодать.
В июне 2019 года женщина потеряла мужа и после этого стала самостоятельно воспитывать восьмерых детей. Самому младшему из них – пять месяцев, сообщает NTV Kenya.
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Мать и одна из ее дочерей имели некоторые непостоянные подработки, но после введения карантина потеряли все доходы. Время от времени соседи дарили женщине еду и деньги, но зачастую детям приходилось ложиться спать голодными.
Китсао рассказала, что плач голодных детей был таким невыносимым, что ей пришлось придумать план.
Я дважды варила камни в кастрюле, в надежде, что дети пойдут спать и перестанут плакать от голода,
– рассказала она.
Женщина сообщила, что обратилась к губернатору округа Момбаса, куда входит и ее родное село, с просьбой о помощи. После сообщений про женщину в кенийских СМИ люди начали присылать ей помощь – от еды до денег. Позже она рассказала, что впервые смогла обеспечить своих детей трехразовым питанием.
Один из соседей помог ей приобрести телефон и научил им пользоваться, а также открыть счет в банке, куда неравнодушные присылают пожертвования.
Обратите внимание! По состоянию на 1 мая, в Кении зафиксировано более 400 случаев инфицирования коронавирусом и 17 смертей. После начала эпидемии кенийская власть ввела карантин, в частности запрет передвижения между городами, из-за чего много людей потеряли работу.
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