Коронавирус в Киево-Печерской лавре: откуда новые заражения и введут ли там карантин

Медики зафиксировали новую вспышку коронавируса, связанную с Киево-Печерской лаврой. Поэтому вскоре всю территорию могут закрыть на карантин.

Детали о новой вспышке коронавирусной болезни на территории Киево-Печерской лавры, где также размещен заповедник, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга. Об этом сообщает 24 канал.

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"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, то на сегодня есть 17 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это все люди, которые были в контакте с пациентами, которые заболели 2 – 3 недели назад. Они находились на самоизоляции. И после выхода из самоизоляции им были сделаны ПЦР-тестирования. И у 17 человек был положительный тест", – рассказал Максим Степанов.

Он добавил, что вопрос о закрытии на карантин лавры – в компетенции органов местного самоуправления (в данном случае – Киевской городской государственной администрации), которые и должны принимать соответствующее решение. А Минздрав не имеет соответствующих полномочий.

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