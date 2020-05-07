Коронавирус в Киево-Печерской лавре: откуда новые заражения и введут ли там карантин
Медики зафиксировали новую вспышку коронавируса, связанную с Киево-Печерской лаврой. Поэтому вскоре всю территорию могут закрыть на карантин.
Детали о новой вспышке коронавирусной болезни на территории Киево-Печерской лавры, где также размещен заповедник, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга. Об этом сообщает 24 канал.
К слову В Украине 13 691 человек заболел коронавирусом
"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, то на сегодня есть 17 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это все люди, которые были в контакте с пациентами, которые заболели 2 – 3 недели назад. Они находились на самоизоляции. И после выхода из самоизоляции им были сделаны ПЦР-тестирования. И у 17 человек был положительный тест", – рассказал Максим Степанов.
Он добавил, что вопрос о закрытии на карантин лавры – в компетенции органов местного самоуправления (в данном случае – Киевской городской государственной администрации), которые и должны принимать соответствующее решение. А Минздрав не имеет соответствующих полномочий.
В то же время Власть побоялась закрывать церкви во время карантина, - социолог
Вспышка коронавируса и церковь: главные факты
- Вспышку коронавируса зафиксировали среди священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, которая не придерживалась правил карантина и продолжала собирать верующих на массовые богослужения.
- В Киево-Печерской лавре заболели более 100 человек, поэтому ее закрыли на карантин. От COVID-19 там умерли насельники Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий, иеродиакон Наум и монах Никодим.
- На Пасху значительные нарушения карантина были зафиксированы также в Святогорской и Почаевской лаврах, которые тоже принадлежат УПЦ МП. Полиция уже начала расследование.
- Город Почаев после Пасхальных праздников срочно закрыли на въезд и выезд, так как там резко возросло количество больных коронавирусом.
- Из-за такого поведения людей и священнослужителей Минздрав ожидает всплеск заболеваемости коронавирусом в течение 2 недель после Пасхи из-за несоблюдения Московским патриархатом в Украине правил карантина.