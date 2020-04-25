Коронавирус в Крыму: из-за нехватки мест санатории превратят в обсерваторы

Оккупанты Крыма заявляют о потребности в новых обсерваторах для людей с подозрением на коронавирус. Из-за недостатка мест их планируют обустроить в санаториях.

О том, что часть санаториев в Крыму превратят в обсерваторы, заявила глава так называемого Министерства труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская. Об этом сообщают Крым.Реалии.

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Такими темпами нам не хватает мест, будем дополнительно рассматривать возможность развертывания обсерваторов в санаториях,

– отметила Романовская.

Ставленник российских оккупантов Сергей Аксенов поручил подготовить список санаториев, которые можно использовать для обсервации, до начала следующей недели.

"До понедельника (27 апреля – 24 канал) все резервные площади, которые можно приспособить под обсерваторы, подаете списком, мы их нормативным актом фиксируем", – подчеркнул он. И добавил, что там должно быть достаточно места для кроватей.

Коронавирус в Крыму: коротко

В оккупированном Россией Крыму в течение 24 апреля зафиксировали 10 новых случаев заболевания COVID-19. Это суточный рекорд за все время эпидемии.

Общее количество больных на полуострове увеличилось до 67. В Севастополе еще 25 случаев.

Под медицинским наблюдением находятся 1 029 человек.



Важность карантина / инфографика 24 канала