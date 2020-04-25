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      Коронавирус в Крыму: из-за нехватки мест санатории превратят в обсерваторы

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      Из-за недостатка мест санатории Крыма превратят в обсерваторы
      Из-за недостатка мест санатории Крыма превратят в обсерваторы / rbc.ua

      Оккупанты Крыма заявляют о потребности в новых обсерваторах для людей с подозрением на коронавирус. Из-за недостатка мест их планируют обустроить в санаториях.

      О том, что часть санаториев в Крыму превратят в обсерваторы, заявила глава так называемого Министерства труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская. Об этом сообщают Крым.Реалии.

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      Такими темпами нам не хватает мест, будем дополнительно рассматривать возможность развертывания обсерваторов в санаториях,
      – отметила Романовская.

      Ставленник российских оккупантов Сергей Аксенов поручил подготовить список санаториев, которые можно использовать для обсервации, до начала следующей недели.

      "До понедельника (27 апреля – 24 канал) все резервные площади, которые можно приспособить под обсерваторы, подаете списком, мы их нормативным актом фиксируем", – подчеркнул он. И добавил, что там должно быть достаточно места для кроватей.

      Коронавирус в Крыму: коротко

      • В оккупированном Россией Крыму в течение 24 апреля зафиксировали 10 новых случаев заболевания COVID-19. Это суточный рекорд за все время эпидемии.
      • Общее количество больных на полуострове увеличилось до 67. В Севастополе еще 25 случаев.
      • Под медицинским наблюдением находятся 1 029 человек.

      Важливість карантину
      Важность карантина / инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Лечение Здоровье Коронавирус в Украине Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики
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