Коронавирус в Крыму: из-за нехватки мест санатории превратят в обсерваторы
Оккупанты Крыма заявляют о потребности в новых обсерваторах для людей с подозрением на коронавирус. Из-за недостатка мест их планируют обустроить в санаториях.
О том, что часть санаториев в Крыму превратят в обсерваторы, заявила глава так называемого Министерства труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская. Об этом сообщают Крым.Реалии.
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Такими темпами нам не хватает мест, будем дополнительно рассматривать возможность развертывания обсерваторов в санаториях,
– отметила Романовская.
Ставленник российских оккупантов Сергей Аксенов поручил подготовить список санаториев, которые можно использовать для обсервации, до начала следующей недели.
"До понедельника (27 апреля – 24 канал) все резервные площади, которые можно приспособить под обсерваторы, подаете списком, мы их нормативным актом фиксируем", – подчеркнул он. И добавил, что там должно быть достаточно места для кроватей.
Коронавирус в Крыму: коротко
- В оккупированном Россией Крыму в течение 24 апреля зафиксировали 10 новых случаев заболевания COVID-19. Это суточный рекорд за все время эпидемии.
- Общее количество больных на полуострове увеличилось до 67. В Севастополе еще 25 случаев.
- Под медицинским наблюдением находятся 1 029 человек.