Коронавирус в Нью-Йорке: губернатор заявил, что ситуацию взяли под контроль
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ситуацию с коронавирусом взяли под контроль. На протяжении 9 апреля там госпитализировали лишь 200 человек – меньше всего за последние три недели. Однако в этот же день от болезни умерли почти 800 человек.
Сложную ситуацию с распространением коронавируса в Нью-Йорке прокомментировал губернатор штата Эндрю Куомо, пишет DW.
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По его словам, число госпитализированных пациентов с коронавирусом в течение 9 апреля увеличилось лишь на 200 человек. А это самый низкий прирост за последние три недели.
Это означает, что ситуация развивается лучше, чем прогнозировали. В основном благодаря эффективности карантинных мероприятий,
– подчеркнул губернатор.
В то же время он добавил, что Нью-Йорк установил новый антирекорд по количеству смертей. От коронавируса умерли 799 человек. Однако Куомо выразил уверенность в том, что эти показатели будут снижаться. Для этого людям нужно придерживаться и впредь социального дистанцирования.
К слову, в целом количество смертей от коронавируса в Нью-Йорке превысило 7 тысяч.
Коронавирус в США: основное
- Соединенные Штаты лидируют за количество зараженных коронавирусом. По состоянию на 10 апреля там зафиксировали более 468 тысяч случаев недуга, умерли – 16,6 тысячи человек, выздоровели – почти 26 тысяч.
- С 13 марта США приостановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой.
- 13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.
- Впоследствии в США одобрили первое лекарство против коронавируса – больных будут лечить с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от коронавируса.
- Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.
- Кроме того, в стране продолжаются клинические испытания вакцины против коронавируса.
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