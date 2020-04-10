Коронавирус в Нью-Йорке: губернатор заявил, что ситуацию взяли под контроль

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ситуацию с коронавирусом взяли под контроль. На протяжении 9 апреля там госпитализировали лишь 200 человек – меньше всего за последние три недели. Однако в этот же день от болезни умерли почти 800 человек.

Сложную ситуацию с распространением коронавируса в Нью-Йорке прокомментировал губернатор штата Эндрю Куомо, пишет DW.

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По его словам, число госпитализированных пациентов с коронавирусом в течение 9 апреля увеличилось лишь на 200 человек. А это самый низкий прирост за последние три недели.

Это означает, что ситуация развивается лучше, чем прогнозировали. В основном благодаря эффективности карантинных мероприятий,

– подчеркнул губернатор.

В то же время он добавил, что Нью-Йорк установил новый антирекорд по количеству смертей. От коронавируса умерли 799 человек. Однако Куомо выразил уверенность в том, что эти показатели будут снижаться. Для этого людям нужно придерживаться и впредь социального дистанцирования.

К слову, в целом количество смертей от коронавируса в Нью-Йорке превысило 7 тысяч.

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