08:46
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Коронавирус в Нью-Йорке: губернатор заявил, что ситуацию взяли под контроль

      - Читати новину українською
      Губернатор Нью-Йорка заявил, что ситуацию с коронавирусом взяли под контроль / biz.liga.net

      Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ситуацию с коронавирусом взяли под контроль. На протяжении 9 апреля там госпитализировали лишь 200 человек – меньше всего за последние три недели. Однако в этот же день от болезни умерли почти 800 человек.

      Сложную ситуацию с распространением коронавируса в Нью-Йорке прокомментировал губернатор штата Эндрю Куомо, пишет DW.

      Читайте также Рекордная безработица в США: каждый 10 американец потерял работу из-за коронавируса

      По его словам, число госпитализированных пациентов с коронавирусом в течение 9 апреля увеличилось лишь на 200 человек. А это самый низкий прирост за последние три недели.

      Это означает, что ситуация развивается лучше, чем прогнозировали. В основном благодаря эффективности карантинных мероприятий,
      – подчеркнул губернатор.

      В то же время он добавил, что Нью-Йорк установил новый антирекорд по количеству смертей. От коронавируса умерли 799 человек. Однако Куомо выразил уверенность в том, что эти показатели будут снижаться. Для этого людям нужно придерживаться и впредь социального дистанцирования.

      К слову, в целом количество смертей от коронавируса в Нью-Йорке превысило 7 тысяч.

      Коронавирус в США: основное

      • Соединенные Штаты лидируют за количество зараженных коронавирусом. По состоянию на 10 апреля там зафиксировали более 468 тысяч случаев недуга, умерли – 16,6 тысячи человек, выздоровели – почти 26 тысяч.
      • С 13 марта США приостановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой.
      • 13 марта Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение.
      • Впоследствии в США одобрили первое лекарство против коронавируса – больных будут лечить с помощью плазмы крови тех, кто уже выздоровел от коронавируса.
      • Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.
      • Кроме того, в стране продолжаются клинические испытания вакцины против коронавируса.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      9 апреля , 22:46 Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского
      Олена Трибушна
      9 апреля , 22:00 Демократы и республиканцы США объединились против Китая, - The Washington Post
      Блог Соцмережі