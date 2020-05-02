Коронавирус в Подольске: известны причины вспышки COVID-19

Медики разобрались с причинами мощной вспышки коронавируса в Подольске Одесской области. Их сразу несколько и все они, так или иначе, связаны с не налаженными действиями работников медсферы города.

Причины помогли установить эксперты медицины катастроф, которых отправили в Подольск несколькими днями ранее. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

Ранее Вспышка COVID-19 в Подольске: цепочку заражений удалось разорвать

Среди 336 проведенных тестов – 25 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Вместе с несерьезным отношением многих жителей города к ограничениям, это привело к 123 подтвержденным случаям заболевания. При таких условиях, говорить о смягчении карантина — рановато,

– говорится в сообщении.

Причины вспышки в Подольске:

Отсутствие качественного учета инфицированных и контактных лиц;

Неудовлетворительная работа сортировочной площадки;

Неконтролируемое попадание пациентов с COVID-19 в больницы.

Как в городе стабилизируют ситуацию:

Налаживают работу сортировочной площадки для эффективного контроля поступающих лиц. Разрабатывается четкий маршрут пациента. К каждому пациенту, который обратился за медицинской помощью, должны относиться как к человеку с подозрением на COVID 19.

Обеспечивают строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и требований к обсервации сотрудниками больницы, которые контактируют с пациентами, заразившихся коронавирусом.

Городской совет должен обеспечить эксплуатацию очистных сооружений, обеззараживание сточных вод и тому подобное.

Проводят лабораторные обследования пациентов, находившихся на лечении в больнице в начале марта.

Провели окончательную дезинфекцию во всех помещениях больницы и ее территории с применением дезинфицирующих средств, содержащих активный хлор.



Медики Подольска, борющиеся с коронавирусом / фото из соцсетей Максима Куцого

"Все медицинские работники Подольска протестированы на коронавирус. Городская больница продолжает принимать пациентов с подозрением на COVID-19, районная больница – соматических и ургентных больных. Ситуация стабильная и контролируемая", – добавил Куцый.

Какова ситуация с коронавирусом в Одесской области?По состоянию на 2 мая в Одесской области 329 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 20 человек. Умерли, к сожалению, 3 пациента.