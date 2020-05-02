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      Коронавирус в Подольске: известны причины вспышки COVID-19

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      Коронавирус в Подольске: причины вспышки COVID-19
      Медики у Подільську, що борються з коронавірусом / Фото з соцмереж Максима Куцого

      Медики разобрались с причинами мощной вспышки коронавируса в Подольске Одесской области. Их сразу несколько и все они, так или иначе, связаны с не налаженными действиями работников медсферы города.

      Причины помогли установить эксперты медицины катастроф, которых отправили в Подольск несколькими днями ранее. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый.

      Ранее Вспышка COVID-19 в Подольске: цепочку заражений удалось разорвать

      Среди 336 проведенных тестов – 25 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Вместе с несерьезным отношением многих жителей города к ограничениям, это привело к 123 подтвержденным случаям заболевания. При таких условиях, говорить о смягчении карантина — рановато,
      – говорится в сообщении.

      Причины вспышки в Подольске:

      • Отсутствие качественного учета инфицированных и контактных лиц;
      • Неудовлетворительная работа сортировочной площадки;
      • Неконтролируемое попадание пациентов с COVID-19 в больницы.

      Как в городе стабилизируют ситуацию:

      • Налаживают работу сортировочной площадки для эффективного контроля поступающих лиц. Разрабатывается четкий маршрут пациента. К каждому пациенту, который обратился за медицинской помощью, должны относиться как к человеку с подозрением на COVID 19.
      • Обеспечивают строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и требований к обсервации сотрудниками больницы, которые контактируют с пациентами, заразившихся коронавирусом.
      • Городской совет должен обеспечить эксплуатацию очистных сооружений, обеззараживание сточных вод и тому подобное.
      • Проводят лабораторные обследования пациентов, находившихся на лечении в больнице в начале марта.
      • Провели окончательную дезинфекцию во всех помещениях больницы и ее территории с применением дезинфицирующих средств, содержащих активный хлор.


      Медики Подольска, борющиеся с коронавирусом / фото из соцсетей Максима Куцого

      "Все медицинские работники Подольска протестированы на коронавирус. Городская больница продолжает принимать пациентов с подозрением на COVID-19, районная больница – соматических и ургентных больных. Ситуация стабильная и контролируемая", – добавил Куцый.

      Какова ситуация с коронавирусом в Одесской области?По состоянию на 2 мая в Одесской области 329 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 20 человек. Умерли, к сожалению, 3 пациента.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Новости политики Новости Украины Новости Одессы
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