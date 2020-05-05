Коронавирус в России: число больных растет, а экономике грозит существенное падение

Россия уже входит в десятку стран с наибольшим количеством больных COVID-19. Только за прошедшие сутки, 4 мая, количество больных увеличилось на 10 тысяч. Поэтому общее количество зафиксированных случаев коронавируса составляет 155 тысяч. Из которых почти 1,5 тысячи человек умерли.

Справляются ли российские больницы, как государство помогает гражданам и повлияет ли карантин на рейтинг Путина – в интервью 24 канала рассказал российский адвокат Марк Фейгин.

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Какова ситуация с лечением коронавируса в России? Справляются ли больницы, особенно в Москве?

Количество больных растет. К тому же, динамика не благоприятная, растет быстрее, чем с этим справляются учреждения здравоохранения. Хотя я бы не сказал, что это критическая ситуация. Но надо признать, что мы уже начали опережать по динамике те страны, которые ранее были впереди нас.

Вероятно, что 155 тысяч больных – это не конечная цифра, потому что есть проблема с тестированием. Не все тесты хорошего качества. С другой стороны, есть русское "авось". У нас люди часто и не пытаются лечиться, и такое бывает.

В общем, в Москве ситуация еще не плохая. А вот в регионах – медицины нет.

Какова ситуация с COVID-19 в России• В России за последние сутки подтвердили 10 102 новых случая COVID-19.

• Всего по состоянию на 5 мая коронавирусом в стране заразились 155 370 человек.

• За последние сутки в России 95 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

• Общее количество летальных случаев – 1451.

Минздрав и Минобразования России выпустили приказ, согласно которому медицинские ВУЗы обязаны направлять студентов на практику в больницу, где есть пациенты с коронавирусом. Как к этому относятся сами студенты?

Им обещают деньги. Им дают 170 тысяч рублей (примерно 2,3 тысячи долларов) – максимальный месячный оклад. Но в России обещать – обещают, но заплатят ли – это вопрос. Но якобы возможность отказаться от такого назначения все же есть. Заставить студентов просто так – невозможно. В медицинских университетах разные люди, наверняка есть и те студенты, которые готовы ради денег рисковать. Поэтому я не исключаю, что найдутся и добровольцы.

Ранее Путин заявлял, что с 12 мая Россия будет постепенно выходить из карантина. Не рано ли, и какая реакция россиян?

Сказать твердо, что это начнется с 12 мая – нельзя. Обещают 6 – 7 мая заявить о плане выхода из карантина. Займет ли это время до конца мая – ответить невозможно. Я думаю, если 12 и будут объявлены какие-то меры, то начнутся они не раньше 1 июня. Не думаю, что за 2 недели до начала лета кто-то будет принимать какие-то меры. Тем более, что нет признаков того, что общая ситуация с коронавирусом улучшается.

Не спешит ли Путин выйти из карантина для того, чтобы вернуть работу людям? Ведь в России повысился уровень безработицы, а это явно влияет на рейтинги власти.

Это и на рейтинги власти влияет, и на экономическую ситуацию. По последним оценкам, падение экономики вероятно будет составлять до 5%. Это очень существенная цифра для России и ее ВВП. Также прогнозируют 10% безработицы. И чем раньше выйдет страна из карантина, тем потери будут ниже. Другой вопрос – то, что власть боится преждевременно выйти из карантина, до так называемого плато (когда количество больных не будет увеличиваться по сравнению с предыдущим днем). Но мы еще не достигли плато, и неизвестно, когда это будет.

Но как-то же на рейтинг Путина влияет карантин?

Да. Но влияет не сам карантин, а то, что они отказываются давать деньги людям, которые вынуждены сидеть без работы. Вот это сильно на рейтинг влияет, потому что люди хотят как-то жить, им не за что детей кормить. А сам карантин не влияет, так как особенно работать люди и не хотят. Поэтому если бы платили, то наверное никак бы и не влияло, а может и наоборот – даже положительно.

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Власти Курганской области пообещали раздать картофель, двух поросят или телят жителям, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса. А есть ли на государственном уровне программы для поддержки тех, кто потерял работу? Или программы для бизнеса?

Адресно людям не будут помогать. Они уже четко и ясно об этом заявили. Они это называют "сбросом с вертолета" – то есть сбрасывать деньги не будут. Все меры, объявленные Путиным по поддержке малого и среднего бизнеса – о налогообложении и возможности получения беспроцентных кредитов – оказались полной ложью. Потому что люди, которые попытались применить их, увидели, что все это – обман и профанация. Для беспроцентных кредитов необходимо собрать тысячи справок, а время – это дорого. Эти деньги же должны пойти на выплату работникам, находящимся в вынужденном отпуске. Более того, из этих кредитов нужно уплатить налоги на заработную плату. То есть это обнуляет смысл получения этих беспроцентных кредитов.

Я пока вижу поддержку только окружения Путина – крупного бизнеса. Я имею в виду сырьевые, перерабатывающие компании и другие. Вот Дерипаска за 12 миллиардами обратился. Вот здесь уже очень охотно раздают деньги из Фонда национального благосостояния и Резервного фонда.

А вот адресной поддержки для людей вообще нет. Якобы детям в школах должны давать какие-то пайки или завтраки. В общем ничего не понятно: начали их давать или нет, и никто ответить не может. В любом случае, даже если еду будут раздавать, то это очень поздно, у нас же с марта карантин продолжается!

Смотрите видео интервью Марка Фейгина о коронавирусе в России: