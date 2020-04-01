Коронавирус в России: Путин запретил здороваться с ним за руку и засел в резиденции под Москвой

Президент России Владимир Путин, который ранее контактировал с инфицированным коронавирусом врачом, перестал здороваться за руку во время личных встреч. Хозяин Кремля решил работать дистанционно.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

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Все сейчас держат социальную дистанцию... Мы принимаем меры безопасности, исключаем какие-то совещания, все максимально стараемся делать дистанционно,

– сказал Песков.

По его словам, впервые дистанционное совещание с министрами состоится в формате видеоконференции. Путин будет разговаривать с министрами из своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой.

Российские чиновники также будут дистанционно на связи в своих кабинетах.

В то же время Песков убежден, что Путин не должен показательно демонстрировать, что не оставляет свой дом и находится в самоизоляции.

Обратите внимание! В России официально подтвердили 2 777 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. За последние сутки в стране зарегистрировали 440 новых случаев инфицирования COVID-19. Количество смертей от болезни за сутки возросло до 24. 190 человек выздоровели.

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