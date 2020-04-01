Коронавирус в России: Путин запретил здороваться с ним за руку и засел в резиденции под Москвой
Президент России Владимир Путин, который ранее контактировал с инфицированным коронавирусом врачом, перестал здороваться за руку во время личных встреч. Хозяин Кремля решил работать дистанционно.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
Актуально Коронавирус в России: зафиксировано более 2 700 больных
Все сейчас держат социальную дистанцию... Мы принимаем меры безопасности, исключаем какие-то совещания, все максимально стараемся делать дистанционно,
– сказал Песков.
По его словам, впервые дистанционное совещание с министрами состоится в формате видеоконференции. Путин будет разговаривать с министрами из своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой.
Российские чиновники также будут дистанционно на связи в своих кабинетах.
В то же время Песков убежден, что Путин не должен показательно демонстрировать, что не оставляет свой дом и находится в самоизоляции.
Обратите внимание! В России официально подтвердили 2 777 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. За последние сутки в стране зарегистрировали 440 новых случаев инфицирования COVID-19. Количество смертей от болезни за сутки возросло до 24. 190 человек выздоровели.
Что известно о контактах Путина с инфицированным коронавирусом
- На прошлой неделе Владимир Путин общался с Денисом Проценко – главным врачом Коммунарской инфекционной больницы. В частности Проценко пожал Путину руку. Впоследствии у медика диагностировали коронавирус.
- В то же время пресс-служба Путина утверждает, что тест на коронавирус у российского президента оказался отрицательным.
- По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент чувствует себя нормально.
Читайте также
-
Коронавирус в Испании: смертность уже 5 дней подряд бьет рекордысегодня , 17:03
-
Самым бедным украинцам во время карантина будут выплачивать помощь, – Зеленскийсегодня , 13:30
-
Как в Украине бесплатно получить землю: 5 простых шаговсегодня , 12:02
-
Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европысегодня , 14:30
-
В Украине появится много новых рабочих мест через две недели, – Шмыгальсегодня , 15:40
-
Более 100 военных США больны коронавирусом на борту авианосца: ситуация критическаясегодня , 14:21