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      Коронавирус в России: Путин запретил здороваться с ним за руку и засел в резиденции под Москвой

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      Путин работает из своей резиденции под Москвой / ТАСС

      Президент России Владимир Путин, который ранее контактировал с инфицированным коронавирусом врачом, перестал здороваться за руку во время личных встреч. Хозяин Кремля решил работать дистанционно.

      Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

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      Все сейчас держат социальную дистанцию... Мы принимаем меры безопасности, исключаем какие-то совещания, все максимально стараемся делать дистанционно,
      – сказал Песков.

      По его словам, впервые дистанционное совещание с министрами состоится в формате видеоконференции. Путин будет разговаривать с министрами из своей резиденции в Ново-Огарево под Москвой.

      Российские чиновники также будут дистанционно на связи в своих кабинетах.

      В то же время Песков убежден, что Путин не должен показательно демонстрировать, что не оставляет свой дом и находится в самоизоляции.

      Обратите внимание! В России официально подтвердили 2 777 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. За последние сутки в стране зарегистрировали 440 новых случаев инфицирования COVID-19. Количество смертей от болезни за сутки возросло до 24. 190 человек выздоровели.

      Что известно о контактах Путина с инфицированным коронавирусом

      • На прошлой неделе Владимир Путин общался с Денисом Проценко – главным врачом Коммунарской инфекционной больницы. В частности Проценко пожал Путину руку. Впоследствии у медика диагностировали коронавирус.
      • В то же время пресс-служба Путина утверждает, что тест на коронавирус у российского президента оказался отрицательным.
      • По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент чувствует себя нормально.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости Украины Владимир Путин Новости России
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