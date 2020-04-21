Коронавирус в Швеции: карантин ввели, но работают рестораны, садики, школы и спортзалы

В СМИ можно увидеть информацию, что власти Швеции недостаточно жестко борются с коронавирусом. Действительно ли это так и какая там ситуация, в комментарии 24 каналу рассказала юрист Марина Траттнер: она на протяжении последних 15 лет проживает в Южной Швеции.

Власти Швеции не применяют жесткие методы в борьбе с коронавирусом: миф или реальность

Как подчеркнула Марина Траттнер, Швеция – либеральная страна с высокообразованными населением. Поэтому жесткие методы со стороны власти здесь не нужны, а нужен диалог с обществом. Ведь население Швеции постоянно читает новости и информацию о последних исследованиях в различных сферах, критически анализирует ее и сразу меняет свое поведение.

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Именно такой диалог был начат уже 26 января. Тогда МИД страны рекомендовало воздержаться от поездок в Китай, затем – в Иран и Италию (эти страны первыми начали страдать от вспышки COVID-19 – 24 канал). А 14-го марта шведам рекомендовали вообще не путешествовать за границу. В то же время все, кто возвращались домой из других стран, оставались по собственному желанию на двухнедельном карантине и получили денежную помощь от государства. Также должны оставаться дома те, кто имеют наименьшие симптомы.

Кроме того, между 10-м и 17-м марта жителям Швеции рекомендовали не посещать родственников в больницах и запретили все события с участием более 500 человек. Людям старше 70 лет порекомендовали оставаться дома и соблюдать безопасное расстояние во время прогулок. А больным разрешили брать больничный без назначения врача. Закрыли и театр оперы и театр танцев в Мальме.

С 17 марта правительство Швеции запретило въезд для туристов из неевропейских стран. Только те люди, у которых есть насущные потребности, имеют возможность путешествовать из Дании в Швецию. В то же время тем гражданам Швеции, которые возвращаются домой через Копенгаген, разрешено пересечь границу.

С 18 марта перевели учеников в гимназиях и студентов в училищах, техникумах и университетах на дистанционное обучение. В тот же день в Швеции ввели ограничения продажи противовоспалительных лекарств "в одни руки", чтобы не создавать дефицит.

С 19-го марта по июнь отменили все плановые обследования у стоматологов на юге Швеции, кроме критических случаев. Также власти рекомендовали не путешествовать в пределах Швеции без необходимости. Но передвижение по городу или стране не контролируют.

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С 24 марта запрещено питаться в барах, разрешено есть в ресторанах, но нужно соблюдать дистанцию, в маленьких ресторанах можно только заказывать еду домой. В заведениях питания столицы Стокгольма полицейские постоянно контролируют, придерживаются ли люди дистанции.

С 27 марта запретили все события с участием более 50 человек. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение. 31-го марта на государственном уровне запрещено посещать родственников в домах престарелых. Большинство работников компаний переведены на дистанционную работу.

В то же время сегодня в Швеции школы и детсады остаются открытыми, общественный транспорт работает в обычном режиме, хотя большинство передвигается на машинах. Правда, в автобусах отгородили места водителей, чтобы уменьшить их риск заражения. Заметим, что все люди соблюдают дистанцию ​​и прислушиваются к рекомендациям здешнего Минздрава.

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Шведские магазины и торговые центры: какова ситуция там

В своем блоге Марина Траттнер пишет, что торговые центры и магазины продолжают работать. Их работники пытаются следить за тем, чтобы посетители соблюдали безопасную дистанцию ​​друг от друга. На полу всех магазинов сделали отметки расстояния для покупателей и разместили информационные щиты с просьбой не нарушать дистанцию ​​в полтора – два метра друг от друга.

В то же время продавцов отгородили пластиковыми щитами, они работают в защитных перчатках. На входе в магазины стоят аппараты с антисептиком и перчатками. А все продукты расфасованы в бумажные пакеты или картонные упаковки. Также магазины изменили график работы и добавили несколько часов для покупателей из групп риска.

Прогуливаться в Швеции на улице никто не запрещает: здесь это можно делать в любом месте и в любое время. Только следует соблюдать безопасное расстояние друг от друга.

Интересно, что масками здесь никто не пользуется. По словам властей, они не защищают от вируса и являются необходимыми только медикам. Однако маски рекомендуется носить только больным. Дефицита товаров, кроме антисептиков, нет.

Минздрав Швеции рекомендует постоянно проветривать дом, регулярно заниматься спортом дома и на природе, ежедневно находиться на свежем воздухе.

Мне кажется, что шведам удалось ограничиться менее жесткими методами, чем большинству стран по двум причинам. Во-первых, они начали их вводить рано. Во-вторых, сами шведы не ждут на "решение сверху", поскольку сами делают выводы из полученной информации. Например, я вижу, хотя официальные шведские источники рекомендуют соблюдать дистанцию ​​в 1,5 – 2 метра, большинство шведов держит расстояние в 4 – 5 метров. А велосипедисты увеличили расстояние до 10-20 метров,

– отмечает Марина Траттнер.

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Ситуация в учебных заведениях

С 18 марта все учащиеся в гимназиях и студенты в училищах, техникумах и университетах перешли на дистанционное обучение. Гимназии и школы Швеции предоставили всем ученикам планшеты, на которых они делают домашние задания. Учителя читают лекции на виртуальной платформе Сlassroom, ученики делают задания в Google Meet. В Швеции с самого начала пандемии создали страницу в интернете для помощи учителям.

Обучение здесь обязательно. Если ученики гимназий будут пропускать дистанционные занятия, их лишат стипендий.

С одной стороны, я не в восторге от того, что школы и детсады работают в обычном режиме. Ведь там невозможно следовать рекомендациям Минздрава о безопасном расстоянии друг от друга и из-за детей распространяется вирус. С другой стороны, в Швеции не хватает медицинского персонала и, если школы не будут работать, немало медицинских работников будут вынуждены остаться дома. Система не выдержит такого напряжения, что может привести к катастрофическим последствиям,

– подчеркивает юрист из Швеции в своем блоге.

По ее словам, некоторые родители попытались оставить детей дома и заниматься с ними сами, но это сложно, потому что лекции не транслируют онлайн для всех одновременно. Дети могут синхронно делать задания с одноклассниками только во время нескольких занятий. А это негативно влияет на их оценки.

Государственная поддержка компаний

Власти Швеции пытаются спасти экономику страны, компании и рабочие места. В частности, здесь ввели интересное решение: работодателям позволяют уменьшать рабочее время и, соответственно зарплату работников сначала до 40%, а затем – до 20%. Остальное платит государство.

Таким образом, работник может получать до 90% от предыдущей зарплаты и работать только 20% рабочего времени. На это из государственного бюджета выделено 127 миллиардов крон (примерно 11,6 миллиарда евро). Прогнозируют, что будут выделены дополнительные 900 миллионов крон (примерно 82,4 миллиона евро) на борьбу с коронавирусом в южной Швеции.

Текущая ситуация с коронавирусом в Швеции

По данным официальной статистики, сегодня в Швеции заразились коронавирусом почти 15 тысяч человек. К сожалению, 1,5 тысячи человек умерли. В то же время выздоровели по меньшей мере 550 человек. Наибольшее количество инфицированных – в Стокгольме, среди которых много выходцев из Сомали, Ирака, Сирии, Финляндии, Турции, Ирана и Эритреи. Много больных – в домах престарелых.

В Сконе на юге Швеции, где проживает Марина, было поражено 550 человек и сделали 6 398 тестов. 74 пациента находятся на лечении в больницах (включая 22 человека, которые лежат в реанимации). Умерли 46 человек.

Официальные источники утверждают, что ситуация стабилизировалась, но констатируют, что общее количество людей на улицах увеличилось, прежде всего в Стокгольме. Но, если люди не будут соблюдать рекомендованное расстояние, это может негативно повлиять на распространение инфекции.

Как живет Швеция в условиях коронавируса (Фото взято из блога Марины Траттнер в издании "Голос Америки")



Интересно, что ранее в Швеции ежегодно умирало примерно одинаковое количество людей. Например, 14 апреля, последние подтвержденные данные для сравнения с этим годом:

2015 год – умерли 272 человека;

2016 год – 251 человек;

2017 год – 246 человек;

2018 год – 272 человека (В том году много пожилых людей умерли от гриппа и около 60 человек умерли от жары)

2019 год – 223 человека (в основном возраст женщин, умерших в этом году составлял 90 лет, а мужчин – 86);

2020 год – 256 человек.

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