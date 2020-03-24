Коронавирус в Швеции: работают школы, рестораны и предприятия

Несмотря на то, что в Швеции зафиксировано более 2 тысяч зараженных коронавирусом и 33 умерших от него, страна решила не запрещать въезд и выезд в связи с эпидемией. В Швеции также работают школы, бары, рестораны и предприятия, работников которых невозможно перевести на удаленную работу.

Какие ограничения ввела Швеция в связи с коронавирусом

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В Швеции нельзя собираться компаниями больше, чем по 500 человек. За нарушения наказывают штрафами и даже заключением на полгода. Поэтому в стране отменили масштабные публичные мероприятия. При этом предприятия, на которых можно работать удаленно, продолжают работу.

МИД Швеции рекомендовал отменить до 14 апреля все туристические поездки за границу. При этом рабочие поездки за границу не запрещены. Минимум 3 местные туристические компании TUI, Ving и Apollo отменили или перенесли уже забронированные поездки, сообщило местное издание svt.

Агентство по вопросам общественного здоровья Швеции рекомендовало отказаться от поездок по стране, которые не являются необходимыми. В частности, это поездки, связанные с празднованием Пасхи и встречами с пожилыми родственниками.

Рекомендуется также максимально ограничить социальные контакты людям старше 70 лет и пользоваться доставкой продуктов и лекарств.

Рекомендовано старшие классы средней школы и университеты перевести на дистанционное обучение. При этом младшие классы и детсады продолжают работать.

Основной принцип заключается в том, что лица без симптомов, которые не относятся к группам риска, должны иметь возможность продолжать свою обычную деятельность. В то же время сейчас существует ряд мер, которые помогают уменьшить распространение,

– сообщили в Агентстве по вопросам общественного здоровья Швеции.

В стране также либерализовали правила получения больничного. Так, людям даже с легкими симптомами простуды не рекомендуют выходить из дома.

Бизнес и работа

Бизнес Швеции, в частности малые предприятия, нуждаются в помощи, пишет издание The Local. Поэтому граждан страны призывают помочь предпринимателям, продолжая делать покупки, заказ онлайн, покупать подарочные карты ресторанов или культурных организаций.

При этом многие предприятия предлагают новые услуги из-за ограничений в связи с коронавирусом. Так, рестораны и магазины предлагают доставку, которая иногда является бесплатной.

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Распродажа в магазине Стокгольма во время пандемии коронавируса / Фото Getty Images

Однако некоторым компаниям пришлось уволить сотрудников. Прежде всего, это авиакомпании: Swedavia – компания, управляющая шведскими аэропортами, паромная компания Stena Line, отели, производители автомобилей Volvo и Scania и другие.

Правительство Швеции уже приняло некоторые меры, чтобы помочь компаниям преодолеть трудности. Среди них – поддержка работодателей, которые сокращают рабочее время, при условии, что работник получает больше 90% своей зарплаты, пособие на случай болезни, субсидованное государством, и возможность выплатить позже взносы в систему социального страхования и еще несколько налогов.

Издание Svenska Dagbladet пишет, что больше половины шведов считает, что правительственные меры во время пандемии коронавируса сбалансированы хорошо.



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