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      Коронавирус в США: число умерших и больных резко возросло

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      По состоянию на утро 26 марта жертвами коронавируса в США стали уже 1 042 человека. Количество больных превысило 69 тысяч человек.

      Відповідно до підрахунків американського університету Джона Хопкінса, найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк.

      Зверніть увагу У ВООЗ закликають не поспішати скасовувати карантин через коронавірус

      Четверта частина всіх смертельних випадків саме у штаті Нью-Йорк, а кількість хворих вже перевищила 32 тисяч осіб.

      Зауважимо, що США займають третє місце за кількістю зараджених осіб після Китаю та Італії.

      Коронавірус у США: що відомо

      • Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що новим епіцентром поширення коронавірусу може стати США.
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.
      • 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
      • Згодом у США схвалили перші ліки проти коронавірусу – хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від Covid-2019.
      • Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
      • Окрім того, у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.

      коронавірус правда міфи
      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Опубликовали рекомендации, которые помогут выжить людям с тяжелыми формами коронавируса
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Лечение Медицина Новости Здоровье Новости США Жертвы
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