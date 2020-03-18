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      Коронавирус в США: инфекция проникла в каждый штат, Статую Свободы закрыли для посетителей

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      Коронавирус Covid-19 уже зафиксирован во всех 50 штатах США, а также в округе Колумбия. По состоянию на 18 марта в стране официально подтверждены 6420 случаев инфицирования, летальных случаев – 108. Из-за вспышки коронавируса в крупнейшем городе США, Нью-Йорке, закрывают популярные среди туристов места.

      Так, Нью-Йорк закрыл для посещения Статую Свободы и Эмпаер-Стейт-Билдинг. Соответствующее сообщение появилось на сайте Управления национальных парков США.

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      Вместе со статуей закрыт и расположенный с ней по соседству остров Эллис, где в здании бывшего крупнейшего в Соединенных Штатах центра по приему мигрантов расположен Музей иммиграции США.

      Национальный монумент Статуя Свободы, а также остров Эллис с этого момента временно закрыты для посещения в связи со вспышкой Covid-19,
      – говорится в заявлении управления.

      Туристы, которые заранее приобрели билеты для посещения монумента, могут рассчитывать на компенсацию.

      Что известно о Статуе Свободы? Она расположена на острове Либерти в Верхней Нью-Йоркской бухте, в 3 километрах к юго-западу от острова Манхэттен. Это – подарок Соединенным Штатам от народа Франции. Торжественное открытие памятника состоялось 28 октября 1886 года. В 1984 году статуя была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

      Владельцы одного из самых известных небоскребов Нью-Йорка, 102-этажного Эмпаер-Стейт-Билдинг, тоже приняли решение закрыть на нем смотровую площадку для посещений. Цель – снизить риски распространения коронавируса нового типа.

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      На сколько времени закрыли смотровую площадку, – неизвестно.

      Внимание! По состоянию на 18 марта во всех штатах США обнаружен коронавирус. Западная Вирджиния – последний штат, в котором официально подтвердили случай Covid-19.

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      17 марта
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Путешествия Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости США
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