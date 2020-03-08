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      Коронавирус в Украине – чего ждать, реакция на новые правила пересечения границы с РФ – видео

      - Читати новину українською

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Коронавирус в Украине: эксперты сказали, чего ждать дальше

      В Черновцах обнаружили первый случай коронавируса. Заражение зафиксировали также в соседних Польше, Беларуси и России. А вообще Covid 2019 проник уже в 71 страну мира.

      Смотрите видео о том, какое развитие событий может ожидать человечество:

      Новые правила пересечения границы с РФ: как реагируют украинцы на изменения

      С 1 марта 2020 года жители Украины могут попасть в Россию только по заграничному паспорту. Зато выехать из РФ можно будет как по внутреннему паспорту, так и по свидетельству о рождении.

      Смотрите видео, как работают пограничники в новых условиях, и как реагируют люди на такие нововведения:

      Раненый выполз на дорогу: экс-пленник Жемчугов рассказал, как попал в плен

      В марте 2014 года, ровно 6 лет назад, началась оккупация Луганщины. Тогда многие местные вышли на защиту своего региона. Однако за это впоследствии многим пришлось тяжело расплачиваться. Одним из таких людей был Герой Украины Владимир Жемчугов. Он пробыл в плену боевиков год и решил рассказать, как все происходило.

      Смотрите видеорассказ бывшего узника Жемчугова о плене:

      Катастрофа МН17: как Россия саботировала расследование

      Кремль, чтобы избежать ответственности за сбитие рейса МН17, исправлял страницы в Википедии, следил за нидерландскими и малазийскими следователями и распространял дезинформацию в соцсетях.

      Смотрите видео о том, на что готов Кремль, чтобы избежать ответственности за смерть почти 300 человек:

      Пандусы стали обязательными: какова ситуация с инклюзивностью в Украине

      Раньше самодельные пандусы, которые устанавливали люди с инвалидностью, уничтожали. Однако недавно вступил в силу закон, который легализует все специализированные дорожки. И обязывает застройщиков обустраивать все подъезды.

      Смотрите видео о том, как это облегчит жизнь мам и людей с инвалидностью и насколько города приспособлены для колясок:

       

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Коронавирус Covid-19 Госпогранслужба Коронавирус в Украине Видео недели
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