Коронавирус в Украине: Киев будет дезинфицировать спецтехника Нацгвардии

С 5 апреля и до завершения карантинных мероприятий военнослужащие Нацгвардии трижды в неделю будут проводить дезинфекцию.

Как сообщает пресс-служба МВД, дезинфицировать столицу нацгвардейцы будут на 3-х специальных водометных автомобилях. Сопровождать их будет техника Службы безопасности дорожного движения.

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Дезинфекция будет проходить на центральных улицах и площадях Киева. К ней привлекли специалистов подразделения радиационной, химической и биологической защиты Нацгвардии.

Учитывая опыт стран, которые борются с распространением COVID-19, дезинфекция улиц – эффективный метод в борьбе с вирусными инфекциями. Поэтому было принято решение о привлечении спецавтомобилей для дезинфекции дорожного покрытия центральных улиц Киева,

– отметили в МВД.

Здесь добавляют, что специальный дезинфицирующий раствор является безопасным для людей и животных. В то же время он способен обезвредить патогенные микроорганизмы. Применяют его для антибактериальной обработки в медицине, промышленности и даже для обеззараживания воды в коммунально-бытовых хозяйствах.

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В Киеве, как и в других областях страны, действует карантин. Его ввело правительство 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

Кроме того, Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни. В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.

Сейчас в столице не работают торговые центры, кафе и рестораны, словом, все, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.

Также здесь, несмотря на разрешение Кабмина, не будут восстанавливать работу рынков.

Проехать в общественном транспорте в Киеве можно только по спецпропускам, которые выдают медикам, продавцам аптек и магазинов, а также тем, кто работает на стратегических предприятиях.

Для разъяснения правил карантина в столице привлекли дроны.

На въезде в Киев стоят блокпосты – на них всем проверяют температуру. Также действует ограничение для въезда автобусов междугороднего и межобластного сообщения.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала