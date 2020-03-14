Коронавирус в Украине: в Черновцах госпитализировали мать и двоих детей с подозрением

В Черновицкой области вечером 13 марта в больницу госпитализировали мать и двоих детей. У них повышенная температура тела, поэтому врачи проверяют их на китайский коронавирус.

Все они не были за границей в последнее время, однако имели контакт с человеком, который вернулся из Италии. Об этом сообщили в фейсбуке Черновицкой ОГА.

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Известно, что человека, вернувшегося из Италии, также госпитализировали с подозрением на коронавирус. Именно после контакта с ним у матери и двоих детей повысилась температура тела.

Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы три человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей. За границей не находились. Но имели контакт с человеком, который вернулся из Италии и госпитализирован накануне с подозрением на Covid-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица,

– написали в сообщении.

Также в Черновицкую областную больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. 29 февраля он вернулся в Украину из Италии. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Коронавирус – симптомы высокая температура, которая стабильно держится;

ухудшение общего состояния;

потеря аппетита;

частое дыхание, возникает одышка;

слабость, вялость, снижение активности;

кашель различной интенсивности.

Коронавирус в Украине: главное

Всего в Украине подтверждено 3 случая коронавирусной инфекции. Два случая в Черновицкой области, еще один – в Радомышле на Житомирщине. Со слов главы МВД Арсена Авакова, на территории оккупированной Горловки зафиксировали 12 случаев коронавируса.

12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.

13 марта от коронавируса умерла первая жертва. Пациентку из Радомышля, Житомирской области, которая вернулась из Польши, не удалось спасти.

Украина уже закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. До конца недели должны довезти еще 5 тысяч.

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