Коронавирус в Украине: в Черновцах госпитализировали мать и двоих детей с подозрением
В Черновицкой области вечером 13 марта в больницу госпитализировали мать и двоих детей. У них повышенная температура тела, поэтому врачи проверяют их на китайский коронавирус.
Все они не были за границей в последнее время, однако имели контакт с человеком, который вернулся из Италии. Об этом сообщили в фейсбуке Черновицкой ОГА.
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Известно, что человека, вернувшегося из Италии, также госпитализировали с подозрением на коронавирус. Именно после контакта с ним у матери и двоих детей повысилась температура тела.
Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы три человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей. За границей не находились. Но имели контакт с человеком, который вернулся из Италии и госпитализирован накануне с подозрением на Covid-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица,
– написали в сообщении.
Также в Черновицкую областную больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. 29 февраля он вернулся в Украину из Италии. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
- высокая температура, которая стабильно держится;
- ухудшение общего состояния;
- потеря аппетита;
- частое дыхание, возникает одышка;
- слабость, вялость, снижение активности;
- кашель различной интенсивности.
Коронавирус в Украине: главное
- Всего в Украине подтверждено 3 случая коронавирусной инфекции. Два случая в Черновицкой области, еще один – в Радомышле на Житомирщине. Со слов главы МВД Арсена Авакова, на территории оккупированной Горловки зафиксировали 12 случаев коронавируса.
- 12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.
- 13 марта от коронавируса умерла первая жертва. Пациентку из Радомышля, Житомирской области, которая вернулась из Польши, не удалось спасти.
- Украина уже закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. До конца недели должны довезти еще 5 тысяч.
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