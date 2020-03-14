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      Коронавирус в Украине: в Черновцах госпитализировали мать и двоих детей с подозрением

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      В Черновицкой области вечером 13 марта в больницу госпитализировали мать и двоих детей. У них повышенная температура тела, поэтому врачи проверяют их на китайский коронавирус.

      Все они не были за границей в последнее время, однако имели контакт с человеком, который вернулся из Италии. Об этом сообщили в фейсбуке Черновицкой ОГА.

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      Известно, что человека, вернувшегося из Италии, также госпитализировали с подозрением на коронавирус. Именно после контакта с ним у матери и двоих детей повысилась температура тела.

      Вчера поздно вечером в Черновицкой области госпитализированы три человека с повышенной температурой тела: мать и двое детей. За границей не находились. Но имели контакт с человеком, который вернулся из Италии и госпитализирован накануне с подозрением на Covid-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица,
      – написали в сообщении.

      Также в Черновицкую областную больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. 29 февраля он вернулся в Украину из Италии. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

       
      Коронавирус – симптомы
      • высокая температура, которая стабильно держится;
      • ухудшение общего состояния;
      • потеря аппетита;
      • частое дыхание, возникает одышка;
      • слабость, вялость, снижение активности;
      • кашель различной интенсивности.

      Коронавирус в Украине: главное

      • Всего в Украине подтверждено 3 случая коронавирусной инфекции. Два случая в Черновицкой области, еще один – в Радомышле на Житомирщине. Со слов главы МВД Арсена Авакова, на территории оккупированной Горловки зафиксировали 12 случаев коронавируса.
      • 12 марта в Украине начались ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.
      • 13 марта от коронавируса умерла первая жертва. Пациентку из Радомышля, Житомирской области, которая вернулась из Польши, не удалось спасти.
      • Украина уже закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступило более тысячи тест-систем для выявления коронавируса. До конца недели должны довезти еще 5 тысяч.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус Covid-19 Лечение Новости Черновцов Коронавирус в Украине Здоровье Новости Украины
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