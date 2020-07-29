Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" во время карантина потеряла около 60 миллионов долларов. Компания вынуждена сократить 900 сотрудников.

Пресс-секретарь президента МАУ Дмитрий Дьошин рассказал, что каждый месяц простоя авиакомпании стоит около 14,5 миллиона долларов, пишет Укринформ.

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Все потери связаны с временным прекращением авиасообщения с 17 марта.

По словам Дьошина, простой в работе компании и существенное снижение объемов работы после восстановления авиасообщения Украиной приводит к вынужденному постепенному сокращению около 900 сотрудников.

Пресс-секретарь президента МАУ отметил, что считать полеты восстановленными сейчас трудно, поскольку планировать маршруты приходится в условиях большого количества ограничений со стороны других государств.

Сейчас МАУ осуществляет только треть, а чаще и еще меньше привычного объема полетов.

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Кабмин с 12 марта ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Ограничения будут действовать как минимум до 31 августа.

Заметим, что Европейский Союз планирует оставить свои границы закрытыми еще минимум на две недели для граждан большинства стран мира. В частности, решение касается и Украины.



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