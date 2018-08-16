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Корпорация добра подготовила новый сервис Google One который заменит Google Диск

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Новый сервис Google One заменит Google Диск
Новый сервис Google One заменит Google Диск / Фото из открытых источников

Компания Google закончила тестировать свой новый сервис Google One и уже готова представить его своим пользователям. Так, в США поисковик уже начал переводить пользователей на новый сервис.

Об этом сообщило издание AndroidInsider.

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Отмечается, что вскоре Google One заработает и на других рынках.

Google One можно использовать по методу подписок, компания предоставляет более выгодные тарифы на аренду пространства в облаке и ряд других преимуществ. Появился новый план – 2 доллара 99 центов в месяц за 200 гигабайт, а опция с 2 терабайтами пространства подешевела с 19 долларов 99 центов до 9 долларов 99 центов. 30 терабайт обойдутся в 299 долларов 99 центов. Бесплатная квота на 15 гигабайт не изменилась. От тарифа 1 терабайт за 9 долларов 99 центов Google отказалась.

Подписчики Google One получат доступ к круглосуточной техподдержке. Ранее онлайн-поддержка Google Experts была доступна только владельцам бизнес-аккаунтов G Suite.

Также пользователи Google One смогут делиться пространством в хранилище с членами семьи, чего нельзя было сделать с "Диском". Кроме этого, им рекомендуются выгодные предложения при поиске отелей в "Картах Google" и скидки на покупки Google Store и Google Express.

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Теги: Google Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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