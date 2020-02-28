Корпорация недвижимости РИЭЛ и компания Green Hub представили "Умный дом RIEL smart Home"

На днях на мероприятии URE Club "Тренды рынка недвижимости: глобальные и локальные" лидеры строительного рынка обсудили и представили ключевые тренды современной жилой недвижимости.

Среди основных трендов – возможность управлять собственным жильем где бы не находился человек, обеспечение максимального комфорта и главное – энергосбережение. Они стали особенно актуальными именно сейчас – в эпоху тотальной диджитализации, которая уже дошла и до Украины.

Корпорация недвижимости РИЭЛ вместе с IT-компанией Green Hub презентовали современную технологию управления собственным жильем.

"Выставить" параметры жилья под нужды хозяина позволяет технология "умный дом", – рассказал присутствующим Даниил Слизинов, CEO компании Green Hub.

По словам спикеров, до недавнего времени такая технология считалась слишком дорогим удовольствием, которое могло быть доступным лишь очень состоятельным людям. Впрочем, если тридцать лет назад "умный дом" был разве что у Билла Гейтса и удовлетворения дистанционно управлять освещением или температурным режимом в своих комнатах стоило известному миллиардеру 158 млн долларов, то сейчас базовый комплект опций "умного дома" от РИЕЛ стоит всего от 200 долларов.

Сегодня технологию "умного дома" и энергосберегающих квартир в Украине Корпорация недвижимости РИЭЛ удачно внедряет на своих объектах. Так, система энергосберегающих квартир в сотрудничестве с компанией Green Hub будет установлена в десяти жилых комплексах, которые при участии Корпорации строятся в Киеве и во Львове: Городок Подзамче, Шенген, Америка, Тополис, Голоские кручи, Бейкер Стрит, Riel City, Ok'Land, Берег Днепра и Forward.

Нас заинтересовала возможность экономить средства на экономии затрат энергии в доме,

– пояснил президент Риэл Ростислав Мельник.

Сейчас тема экономии на оплате ЖКУ для украинцев более чем актуальна: по результатам последнего опроса Киевского международного института социологии, 21% украинцев указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины доходов семьи. Еще четверть наших сограждан отдают коммунальщикам от трети до половины бюджета. В то же время жильцы квартир, которые будут оборудованы энергосберегающей системой или полноценным "умным домом" RIEL SMART HOME на базе Green Hub, смогут экономить до 40% на оплате за водоснабжение, электроэнергию и 15% – на отоплении. Сейчас система энергосберегающих квартир внедряется в киевском жилом комплексе Ok'Land.

Пакет "RIEL SMART HOME" будет установлен в ЖК Ярославенка в Львове и ЖК Львовская Площадь в Киеве. Он состоит из широкого спектра опций: кроме экономии энергии предусмотрено управление различными бытовыми приборами и системой безопасности жилья.

Благодаря коммутационном модулю, который является "мозгом" "умного дома", можно автоматизировать сбор и передачу показателей счетчиков в коммунальные службы и ОСМД и управлять всей домашней коммунальной бухгалтерией.

"И все это просто через собственный смартфон, что значительно упростит жизнь жителю новостройки", – рассказал Ростислав Мельник.