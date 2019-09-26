Коррупция достала, надо идти до конца, – Загороднюк о реформе министерства обороны

Ввести военную полицию, переписать антикоррупционную программу, расследовать конкретные коррупционные дела, а также и слышать военнослужащих. Все это нужно для успешного реформирования оборонной отрасли Украины.

Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет Цензор.НЕТ.

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"Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. И для этого уже есть все необходимые органы", – подчеркнул министр,

По его словам, правительство планирует в первую очередь:

► Подать в Раду законопроект о военной полиции.

► Написать новую антикоррупционную программу.

► Системно проанализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет и снизить риски.

► Добиваться расследования конкретных коррупционных дел, касающихся обороны.

Министр отметил: "Мы слышим военнослужащих. Очень часто нужно просто слышать, чтобы понимать, что происходит и в каких частях".

То есть, осталась только политическая воля идти до конца в этих вопросах, и она есть,

– заявил Загороднюк.

Министр обороны Андрей Загороднюк: что известно о преемнике Полторака – в материале 24 канала.

Что известно (коротко) о скандале в "Укроборонпроме"?

Журналисты Bihus.Info установили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский вместе с подельниками контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали по завышенным ценам.



Участники коррупционных схем организовывали сделки через три главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузня на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко). НАБУ расследует дела о коррупции в "Укроборонпроме".

Сотрудничество с партнерами

По словам Загороднюка, Украина имеет помощь партнеров, имеет советников. Например, постоянный советник Стивен Штайн, который убежден, что Украина будет "использовать международные наработки и практики".

Чтобы наши партнеры и все активные граждане видели, что мы идем международным путем,

– сказал министр Загороднюк.

И при этом добавил, что не говорится о слепом копировании: "Наша ситуация хуже, чем во многих странах. Есть свои нюансы. Если мы просто скопируем чужую систему – она не сработает. Наша должна быть намного жестче".

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