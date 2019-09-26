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      Коррупция достала, надо идти до конца, – Загороднюк о реформе министерства обороны

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      Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
      Министр обороны Украины Андрей Загороднюк / Міноборони

      Ввести военную полицию, переписать антикоррупционную программу, расследовать конкретные коррупционные дела, а также и слышать военнослужащих. Все это нужно для успешного реформирования оборонной отрасли Украины.

      Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет Цензор.НЕТ.

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      "Коррупция всех уже достала. Время решать этот вопрос. И для этого уже есть все необходимые органы", – подчеркнул министр,

      По его словам, правительство планирует в первую очередь:

      ► Подать в Раду законопроект о военной полиции.
      ► Написать новую антикоррупционную программу.
      ► Системно проанализировать технические условия, тендеры, отчетность, учет и снизить риски.
      ► Добиваться расследования конкретных коррупционных дел, касающихся обороны.

      Министр отметил: "Мы слышим военнослужащих. Очень часто нужно просто слышать, чтобы понимать, что происходит и в каких частях".

      То есть, осталась только политическая воля идти до конца в этих вопросах, и она есть,
      – заявил Загороднюк.

      Министр обороны Андрей Загороднюк: что известно о преемнике Полторака – в материале 24 канала.

      Что известно (коротко) о скандале в "Укроборонпроме"?
      Журналисты Bihus.Info установили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский вместе с подельниками контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали по завышенным ценам.

      Участники коррупционных схем организовывали сделки через три главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузня на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко). НАБУ расследует дела о коррупции в "Укроборонпроме".

      Сотрудничество с партнерами

      По словам Загороднюка, Украина имеет помощь партнеров, имеет советников. Например, постоянный советник Стивен Штайн, который убежден, что Украина будет "использовать международные наработки и практики".

      Чтобы наши партнеры и все активные граждане видели, что мы идем международным путем,
      – сказал министр Загороднюк.

      И при этом добавил, что не говорится о слепом копировании: "Наша ситуация хуже, чем во многих странах. Есть свои нюансы. Если мы просто скопируем чужую систему – она не сработает. Наша должна быть намного жестче".

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      Теги: Новости политики Новости Украины Коррупция Андрей Загороднюк Коррупционные схемы в Укроборонпроме Міністерство оборони України Реформы
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