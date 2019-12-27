Коррупция есть везде, и Украина не в "тройке лидеров": Тэйлор опроверг слова Трампа
Дональд Трамп назвал Украину третьей самой коррумпированной страной мира. Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор опроверг его слова.
Коррупция есть во всех странах, сообщил Уильям Тейлор, пишет Украинская правда.
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Везде есть коррупция. В США также она есть, и это серьезная проблема! Но, конечно же, Украина не является третьим наиболее коррумпированным государством в мире,
– отметил дипломат.
Он добавил, что мировые рейтинги тоже не подтверждают слова Трампа. Украина находится в середине списка и медленно продвигается вверх, то есть ситуация улучшается.
В ноябре Дональд Трамп заявил, что Украина "известна как третья самая коррумпированная страна мира". Он добавил, что предоставляя Украине помощь, хочет быть уверенным, что деньги будут использованы по назначению.
Что известно о работе Уильяма Тейлора
- 1 января Уильям Тейлор завершит работу в Украине и на следующий день вернется в Вашингтон. Об отъезде Тейлора сообщили только в декабре. Такое решение восприняли как наказание за участие дипломата в слушаниях по импичменту президента Трампа.
- Тейлор стал временным поверенным в делах США в Украине в июне 2019 года. После того, как в мае с должности посла отозвали Мари Йованович.