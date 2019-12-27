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      Коррупция есть везде, и Украина не в "тройке лидеров": Тэйлор опроверг слова Трампа

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      Тейлор прокомментировал слова Трампа о коррупции в Украине / liga.net

      Дональд Трамп назвал Украину третьей самой коррумпированной страной мира. Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор опроверг его слова.

      Коррупция есть во всех странах, сообщил Уильям Тейлор, пишет Украинская правда.

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      Везде есть коррупция. В США также она есть, и это серьезная проблема! Но, конечно же, Украина не является третьим наиболее коррумпированным государством в мире,
      – отметил дипломат.

      Он добавил, что мировые рейтинги тоже не подтверждают слова Трампа. Украина находится в середине списка и медленно продвигается вверх, то есть ситуация улучшается.

      В ноябре Дональд Трамп заявил, что Украина "известна как третья самая коррумпированная страна мира". Он добавил, что предоставляя Украине помощь, хочет быть уверенным, что деньги будут использованы по назначению.

      Что известно о работе Уильяма Тейлора

      • 1 января Уильям Тейлор завершит работу в Украине и на следующий день вернется в Вашингтон. Об отъезде Тейлора сообщили только в декабре. Такое решение восприняли как наказание за участие дипломата в слушаниях по импичменту президента Трампа.
      • Тейлор стал временным поверенным в делах США в Украине в июне 2019 года. После того, как в мае с должности посла отозвали Мари Йованович.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Деньги Новости США Дональд Трамп
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