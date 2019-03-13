Коррупция и закупки: кандидаты в президенты обсудят ситуацию в сфере обороны

15 марта в прямом эфире состоится ток-шоу с кандидатами в Президенты Украины. Они будут обсуждать будущее "Укроборонпрома", оборонные закупки и очереди военнослужащих на получение жилья.

Ранее кандидаты в президенты ответили на вопросы Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), в которых обозначили свое видение борьбы с коррупцией в секторе обороны.

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Также кандидаты и их представители смогут озвучить свои позиции по каждому из вопросов, а украинские и иностранные эксперты в сфере безопасности и обороны прокомментировать озвученное.

Ознакомиться с вопросами можно здесь.

Участники-кандидаты в президенты: Балашов Геннадий, Бессмертный Роман, Кошулинский Руслан, Куприй Виталий.

Представители кандидатов: Андрей Сенченко – координатор Военного кабинета Юлии Тимошенко; Виктор Чумак – народный депутат Украины, представитель Анатолия Гриценко; Александр Полищук – член партии "Укроп", представитель Александра Шевченко; Тарас Пастух, народный депутат Украины, представитель Андрея Садового (кандидата, который снял свою кандидатуру, но перед тем предоставил ответы на вопросы вопросника).

Мероприятие организует НАКО в сотрудничестве с "Oбозревателем", при поддержке New Media Development Group NFP. Информационные партнеры: компания ЛИГА: ЗАКОН и 24 канал.

Смотрите прямую трансляцию на нашем YouTube-канала 15 марта в 13:30: