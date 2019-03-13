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      BREXIT КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Коррупция и закупки: кандидаты в президенты обсудят ситуацию в сфере обороны

      20 Читати новину українською
      Коррупция в "Укроборонпроме"
      Коррупция в "Укроборонпроме" / Фото из открытых источников

      15 марта в прямом эфире состоится ток-шоу с кандидатами в Президенты Украины. Они будут обсуждать будущее "Укроборонпрома", оборонные закупки и очереди военнослужащих на получение жилья.

      Ранее кандидаты в президенты ответили на вопросы Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), в которых обозначили свое видение борьбы с коррупцией в секторе обороны.

      Читайте также: Кандидаты в президенты Украины–2019: окончательный список

      Также кандидаты и их представители смогут озвучить свои позиции по каждому из вопросов, а украинские и иностранные эксперты в сфере безопасности и обороны прокомментировать озвученное.

      Ознакомиться с вопросами можно здесь.

      Участники-кандидаты в президенты: Балашов Геннадий, Бессмертный Роман, Кошулинский Руслан, Куприй Виталий.

      Представители кандидатов: Андрей Сенченко – координатор Военного кабинета Юлии Тимошенко; Виктор Чумак – народный депутат Украины, представитель Анатолия Гриценко; Александр Полищук – член партии "Укроп", представитель Александра Шевченко; Тарас Пастух, народный депутат Украины, представитель Андрея Садового (кандидата, который снял свою кандидатуру, но перед тем предоставил ответы на вопросы вопросника).

      Мероприятие организует НАКО в сотрудничестве с "Oбозревателем", при поддержке New Media Development Group NFP. Информационные партнеры: компания ЛИГА: ЗАКОН и 24 канал.

      Смотрите прямую трансляцию на нашем YouTube-канала 15 марта в 13:30:

       

      blog_ava
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      Теги: Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости Украины Выборы Президента 2019 СМИ Укроборонпром Министерство инфраструктуры
      Источник: 24 канал
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