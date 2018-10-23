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      Коррупция, которую даже не возглавить, – юрист о сложностях определения виновника ДТП с краном в

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      Утром 23 октября в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло масштабное ДТП: автомобильный кран протаранил несколько автомобилей. Наименьшими потерями отделаются те, у кого автомобили застрахованы КАСКО – им вред компенсирует страховая.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал юрист Вадим Володарский.

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      По его словам, в Украине автомобилей, застрахованных КАСКО, немного, поскольку страховые не любят работать с транспортными средствами, старше восьми-десяти лет. Тогда как средний возраст украинского автопарка – около 20 лет. Однако, процедуру защиты своих прав в соответствии с законом начать стоит.

      Сначала следует обратиться в страховую, в которой застрахована гражданско-правовая ответственность автомобиля виновника ДТП, потом дождаться постановления суда, если это дело об административной ответственности, или соответствующего приговора, если дело уголовное. И тогда уже ожидать компенсации от страховой. Правда, все это касается только тех случаев, когда есть явный виновник ДТП,
      – пояснил эксперт.

      И добавил, что в случае с киевским ДТП с участием крана – якобы, отказали тормоза. "И здесь есть большой вопрос. Если кран заведомо неисправным выехал на линию, то здесь есть ответственность лиц, которые его выпустили. Но если техническая неисправность возникла в ходе поездки и предсказать ее было невозможно, то в таком случае виновника нет", – отметил юрист.


      Вадим Володарский отметил, что проблема определения виновника ДТП крайне сложная

      Особое внимание правозащитник обратил на нюанс с прохождением транспортным средством так называемого "техосмотра": теперь его называют "технический контроль", проводят регулярно и с определенной периодичностью. Но это не показатель исправности автомобиля. Только судебная автотехническая экспертиза будет определять, была ли неисправность, какой был ее характер, если она была, и возникла ли она внезапно.

      "Техосмотр" – уникальная вещь в истории Украины. Это то, что во времена Януковича было отменено из-за коррупции. То есть это означает, что степень коррупции там был такой, что ее невозможно было не только ликвидировать, но и, как в анекдоте, "невозможно даже возглавить",
      – подытожил Вадим Володарский.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что юристы обнародовали информацию о том, как можно получить возмещение ущерба за поврежденное в киевском ДТП с краном авто. В частности, в случаях, если есть страхование КАСКО, и если его нет.

      Теги: Новости Киева Новости Украины Авария с краном в Киеве
      Источник: 24 канал
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