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      Коррупция, трагические события, скандальные персоны и президентские выборы: главные итоги 2018

      Что это было? 6 Читати новину українською

      Журналисты программы "Что это было" составили собственный рейтинг событий, которые происходили в течение 2018 года. О коррупционных скандалах года, крупнейших коррупционных сделках и персонах, которые играли решающую роль в политической жизни Украины – смотрите ниже.

      О самую главной коррупционной схеме 2018 года

      Сергей Лещенко: В номинации "Схема года" вошла попытка приватизации Центрэнерго. Предприятие Центрэнерго – это возможность обогащаться по схеме "Роттердам +", которая вытягивает из карманов украинцев сверхприбыли в интересах правящих кланов, и в частности Рината Ахметова. Государственное предприятие должно перейти в собственность ближайшего к президенту предпринимателя – Виталия Кропача. Однако, сомнительный сценарий удалось остановить благодаря огласке.

      Читайте также: Как изнутри выглядит политическая коррупция в Украине

      Евгения Моторевская: Однако, наверное, самой известной коррупционной схемой 2018 года, которая обсуждалась на различных телеканалах, стала сама схема "Роттердам +", по которой в Украине якобы поставляется уголь из Роттердама, из-за чего к его стоимости добавляется наценка.

      В общем, там воруют трижды: во-первых, воруют, когда говорят, что для производства украинской электроэнергии используют высококачественный уголь, который приобрели в Роттердаме, а на самом деле он с украинских шахт оккупированных территорий, который приезжает в Украину через РФ; во-вторых, когда говорят, что уголь приехал из Роттердама; а в-третьих, воруют, когда добавляют к стоимости угля транспортировку, соответственно образуется сверхприбыль,
      – ответил Лещенко.

      О главных персонах – "Антигерои года – 2018"

      За так называемою номинацию "Антигерой года" боролись: Николай Мартыненко, дело которого наконец передали в суд, Михаил Саакашвили, который запомнился громкими скандалами в Украине, и Виктор Медведчук, который в этом году вышел из тени и засветился в нескольких скандалах, связанных с контролем над СМИ.

      Сергей Лещенко: и все же "Антигероем года" стал Виктор Медведчук – человек, у которого казалось еще несколько лет назад не было никаких перспектив. Но сегодня он стал одним из самых влиятельных политиков в Украине, который контролирует телеканалы, отрасли украинской экономики и имеет прямую связь как с президентом Украины Порошенко, так и с президентом РФ Путиным.

      Есть большая вероятность, что в следующем году Медведчук станет не просто депутатом Верховной Рады, но будет претендовать на место в руководстве парламента. Медведчук очень хорошо знает, как управлять Украиной, поскольку в свое время он проводил здесь парламентские мятежи,
      – подчеркнул нардеп.

      О трагических событиях 2018 года

      К самым трагическим событиям этого года можно отнести расстрел в Керчи, агрессию России в Азовском море и убийство активистки Екатерины Гандзюк.

      Сергей Лещенко: Мы вспомнили Керчь, потому что убеждены в том, что Керчь – это Украина, и Крым – Украина. Хотя, конечно, эти события произошли в то время, когда контролирует это все власть Российской Федерации, ведь территория является оккупированной.

      Это еще одно событие, связанное с Российской Федерацией. Развитие этого события, вероятнее всего, будет в 2019 году. По крайней мере, пока перспектив освобождения украинских моряков мы не видим,
      – сказала ведущая программы Евгения Моторевская.

      Евгения Моторевская: В начале ноября остановилось сердце херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Друзья Екатерины просят это называть не смертью, а именно убийством. Ведь она погибла в результате того, что на нее было совершено нападение. Лишь смерть Екатерины заставила правоохранителей активно начать расследовать эту историю.

      О том, кто может стать новым президентом

      Сергей Лещенко: Как я знаю, Владимир Зеленский все же будет баллотироваться в президенты Украины. То есть это не просто розыгрыш, а он действительно собирается выдвигать свою кандидатуру, а объявит об этом в этом году. Однако, есть вопрос, насколько Зеленский независим. У меня такое впечатление, что его многие недооценивают. Мой опыт общения с ним свидетельствует, что он не является человеком, который "витает в облаках", а понимает, что тот мандат доверия, который он получит, это не шутки.

      У Порошенко для старта есть уже голоса, которые мы не учитываем. Это административный ресурс, а именно тюрьмы, больницы, бюджетники на которых будут давить, чтобы они голосовали за действующую власть. Эти несколько процентов как раз могут быть тем бонусом решающим, который поможет Порошенко выйти во второй тур,
      – заявил Лещенко.

      Больше – смотрите в программе.

      Теги: Петр Порошенко Михаил Саакашвили Николай Мартыненко Виктор Медведчук Екатерина Гандзюк Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Коррупция Что это было? Конфликт в Азовском море Теракт в колледже в Керчи
      Источник: 24 канал
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