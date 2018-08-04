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Коррупция в медицинской сфере: у каждого шестого украинца просили взятку

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У 15% украинцев требовали взяток за медицинские услуги
У 15% украинцев требовали взяток за медицинские услуги / 24 Канал

15% украинский, принявших участие в опросе социологической группы "Рейтинг" отметили, что за последний год столкнулись с фактами коррупции при получении медицинских услуг. А каждый четвертый из опрошенных делал "подарок" врачам в виде алкоголя, конфет или чего-то похожего.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 1-10 июня 2018.

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В частности, если в августе 2017 года 20% опрошенных признавались, что в медицинских учреждениях у них требовали взятки за лечение в течение последних 12 месяцев, то в июне 2018 года эта цифра уменьшилась до 15%. Как в 2017, так и в июне 2018 не сталкивались с этим 56% опрошенных, зато в этом году увеличилось количество респондентов, которые заявили, что за последние 12 месяцев не посещали врачей.

Относительно чаще с требованиями взятки сталкивались жители южных регионов, молодые и более состоятельные опрошенные.

Корупція в лікарнях
У молодых украинцев чаще требуют взяток в больницах, чем у людей старшего возраста

В то же время 27% опрошенных признались, что делали подарок (в виде конфет, алкоголя и т.п.) в благодарность за лечение или медицинские услуги в течение последних 12 месяцев (46% отметили, что не делали этого).


Каждый четвертый опрошенный делал подарки врачам

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Теги: Новости Украины Коррупция Публикации Здоровье Медицина Взятка социологическое исследование Инфографика
Источник: 24 Канал
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