19:11
2 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу
      Вєсті Кремля
      00:01, сегодня
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
      Вєсті.UA
      23:12, 1 апреля
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Коррупция в оборонной отрасли: почему не избрали меры пресечения фигурантам Рогозе и Жукову

      113 Читати новину українською
      Фигуранты коррупционного скандала в оборонной отрасли Рогоза и Жуков
      Фигуранты коррупционного скандала в оборонной отрасли Рогоза и Жуков / Коллаж 24 канал

      Генпрокуратура не будет просить избрать меры пресечения для руководителей ООО "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогоза и Виталия Жукова – подозреваемых в поставках из России по завышенным ценам контрабандных запчастей для заводов "Укроборонпрома".

      В ГПУ объяснили, что меры Рогозу и Жукову не избирались из-за отсутствия рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством, сообщает издание "Украинские Новости". Имеются в виду риски бегства руководителей ООО "Оптимумспецдеталь", давление на свидетелей и уничтожения доказательств.

      Читайте также: Скандал в "Укроборонпроме": что известно о фигурантах схемы

      А еще в ГПУ заверили, что Рогоза и Жуков полностью погасили причиненный государственному бюджету ущерб до конца досудебного расследования.

      В то же время военная прокуратура сейчас проводит расследование против Рогозы и Жукова по ряду уголовных статей:

      • присвоение и растраты имущества,
      • легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, группой лиц,
      • фиктивное предпринимательство,
      • уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах,
      • подделка документов.

      Рогозі и Жукову вручили подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму 26 миллионов 600 тысяч гривен.

      Сейчас правоохранители выясняют, кто были соучастниками преступления.

      Что известно про коррупцию в оборонной сфере Украины? По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журанлисты.

      К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальской" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      ​В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

      Смотрите видео расследования журналистов о коррупции в "Укроборонпроме":

       

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА ТЕМУ КОРРУПЦИИ В ОБОРОННОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ:​
      blog_ava
      Благовещение 2019 в Украине: дата, традиции и приметы
      сегодня
      39316
      Теги: Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Новости Украины Деньги Контрабанда ГПУ Расследования Коррупция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      сегодня , 17:01 Газ дешевле, электронные рецепты, помощь на детей: что изменится в апреле
      Яніна Ткачук 502
      Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      сегодня , 17:00 Сторонники Порошенко, посмотрите правде в глаза и не оскорбляйте оппонентов
      Юрій Бутусов 1749
      Чому суспільство обрало Зеленського?
      сегодня , 15:00 Чому суспільство обрало Зеленського?
      Катерина Одарченко 4554
      Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      сегодня , 14:30 Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      Сергій Лещенко 604
      Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      сегодня , 10:00 Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      294
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Директором Черкасской филармонии могут назначить молодую регионалку
       12 апреля 2013 , 09:19 8
      Автомобили Nissan будут спасать детей от удушья в запертой машине
       1 августа 2018 , 19:30
      Genesis готовит конкурента Range Rover и BMW X5
       11 сентября 2018 , 14:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук