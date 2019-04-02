Коррупция в оборонной отрасли: почему не избрали меры пресечения фигурантам Рогозе и Жукову

Генпрокуратура не будет просить избрать меры пресечения для руководителей ООО "Оптимумспецдеталь" Андрея Рогоза и Виталия Жукова – подозреваемых в поставках из России по завышенным ценам контрабандных запчастей для заводов "Укроборонпрома".

В ГПУ объяснили, что меры Рогозу и Жукову не избирались из-за отсутствия рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством, сообщает издание "Украинские Новости". Имеются в виду риски бегства руководителей ООО "Оптимумспецдеталь", давление на свидетелей и уничтожения доказательств.

Читайте также: Скандал в "Укроборонпроме": что известно о фигурантах схемы

А еще в ГПУ заверили, что Рогоза и Жуков полностью погасили причиненный государственному бюджету ущерб до конца досудебного расследования.

В то же время военная прокуратура сейчас проводит расследование против Рогозы и Жукова по ряду уголовных статей:

присвоение и растраты имущества,

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, группой лиц,

фиктивное предпринимательство,

уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах,

подделка документов.

Рогозі и Жукову вручили подозрение в уклонении от уплаты налогов на сумму 26 миллионов 600 тысяч гривен.

Сейчас правоохранители выясняют, кто были соучастниками преступления.

Что известно про коррупцию в оборонной сфере Украины? По данным расследования журналистов Bihus.Info сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Поставки проходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журанлисты.



К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальской" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



​В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

Смотрите видео расследования журналистов о коррупции в "Укроборонпроме":