12:32
9 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России презентовали новую вундервафлю. Страсти Бердымухамедова
      Вєсті Кремля
      21:43, 8 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Коррупция в оборонной сфере: НАБУ проверит документы по делу с "Богданом"

      37 Читати новину українською
      НАБУ изъяло у Минобороны для проверки около 15 томов документов
      НАБУ изъяло у Минобороны для проверки около 15 томов документов / mil.gov.ua

      Национальное антикоррупционное бюро Украины изъяло в Министерстве обороны для проверки около 15 томов документов. Все из-за расследования договоров Минобороны с корпорацией "Богдан".

      Речь идет о расследовании, которое проводит НАБУ по фактам закупки в прошлые годы вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны.

      Читайте также: В списке есть известные фамилии, – Рябошапка о новых расследованиях коррупции в "Укроборонпроме"

      Что изучает НАБУ?

      Бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразование на эту продукцию.

      Проверяют:

      • обоснованность закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей "Богдан-2251";
      • обоснованность закупки грузовых автомобилей "МАЗ-5316" и "МАЗ-6317".

      Кроме того, детективы выясняются причины ежегодного роста на 30% цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость.

      Группа детективов-аудиторов НАБУ будет работать в Минобороны минимум 2 месяца. В оборонном ведомстве отметили, что сотрудничают со следствием.

      Заметим, что Специализированная прокуратура подозревает, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.

      Обратите внимание: Подозрение Гладковскому имеет определенные связи с Пашинским, – Рябошапка

      Что известно о деле против Гладковского?

      17 октября НАБУ задержало Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Он планировал вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь". В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался убежать, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Сам Гладковский возмутился из-за своего задержания и объявил голодовку.

      18 октября НАБУ объявило Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях:

      • злоупотребление властью;
      • декларирование недостоверной информации.

      19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен. 21 сентября его семья внесла этот залог и он вышел из СИЗО.

       К теме: Кто следующий? За кем придут после Бровченко, Гладковского, Пашинского и Дубневича

      blog_ava
      Остеопороз: причины, анализы, лечение и профилактика
      сегодня
      14965
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Новости политики Криминальные новости Олег Гладковский Коррупция НАБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 10:00 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 12986
      Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса
      сегодня , 09:30 Впечатляющие достижения украинцев из Книги рекордов Гиннеса
      Настя Сукач 1773
      Страхование жизни в Украине: как оформить страховку без копейки в кармане
      31 октября , 10:32 Страхование жизни в Украине: как оформить страховку без копейки в кармане
      117
      В Україні є традиція: переслідувати попередників, але не дуже, – політолог
      сегодня , 08:40 В Україні є традиція: переслідувати попередників, але не дуже, – політолог
      Наталя Ромашова 286
      Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      сегодня , 07:01 Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      Настя Сукач 43360
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук