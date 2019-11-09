Коррупция в оборонной сфере: НАБУ проверит документы по делу с "Богданом"

Национальное антикоррупционное бюро Украины изъяло в Министерстве обороны для проверки около 15 томов документов. Все из-за расследования договоров Минобороны с корпорацией "Богдан".

Речь идет о расследовании, которое проводит НАБУ по фактам закупки в прошлые годы вооружения и военной техники для нужд Вооруженных Сил Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны.

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Что изучает НАБУ?

Бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразование на эту продукцию.

Проверяют:

обоснованность закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей "Богдан-2251";

обоснованность закупки грузовых автомобилей "МАЗ-5316" и "МАЗ-6317".

Кроме того, детективы выясняются причины ежегодного роста на 30% цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость.

Группа детективов-аудиторов НАБУ будет работать в Минобороны минимум 2 месяца. В оборонном ведомстве отметили, что сотрудничают со следствием.

Заметим, что Специализированная прокуратура подозревает, что Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Гладковский является конечным владельцем компании.

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Что известно о деле против Гладковского?

17 октября НАБУ задержало Олега Гладковского в одном из ресторанов на Бориспольской трассе. Он планировал вылететь из Украины через аэропорт "Борисполь". В корпорации "Богдан" заявили, что их президент Гладковский на самом деле не пытался убежать, а должен был вылететь в Брюссель на открытие выставки Bus world 2019. Сам Гладковский возмутился из-за своего задержания и объявил голодовку.

18 октября НАБУ объявило Гладковскому подозрения в 2 уголовных преступлениях:

злоупотребление властью;

декларирование недостоверной информации.

19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на срок до 60 дней (до 15 декабря) с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен. 21 сентября его семья внесла этот залог и он вышел из СИЗО.

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