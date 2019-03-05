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      Коррупция в оборонном секторе: НАБУ открыло дело в отношении руководителей "Укрспецэкспорта"

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      НАБУ открыло дело в отношении руководителей "Укрспецэкспорта"
      НАБУ открыло дело в отношении руководителей "Укрспецэкспорта" / Коллаж 24 канал

      Детективы Национального антикоррупционного бюро зарегистрировали еще одно уголовное производство после анализа информации, изложенной в третьей части фильма-расследования Bihus.Info о фактах коррупции в оборонно-промышленном комплексе.

      Предварительная правовая квалификация дела – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

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      Что касается нового производства, то в НАБУ сообщили, что сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей госкомпании "Укрспецэкспорт" при закупке деталей и комплектующих для авиатехники.

      Во избежание распространения недостоверной информации, в пресс-службе НАБУ отметили: Генпрокуратура никогда не передавала в Бюро приведенные в фильме-расследовании факты и переписку между фигурантами обнародованных трех частей расследования журналистов. Эти факты и переписки, вероятно, могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры.

      Взамен НАБУ получило материалы, касающиеся других фактов, приобщенных к расследованию детективов.

      Перед этим, 27 февраля, детективы НАБУ начали расследовать возможную причастность первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и руководителей "Укроборонпрома" к хищению в оборонном секторе.

      Что известно о фактах коррупции в оборонном секторе, которые взялось расследовать НАБУ?
      4 марта команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала новую часть расследования коррупции в оборонном секторе Украины. В этой серии говорится, что схемы закупки комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома" включали в себя "откаты" для действующего руководителя госконцерна Павла Букина и уволенного 4 марта первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

      Авторы расследования обвиняют Гладковского и Букина в получении как минимум 30 тысяч долларов и 10 тысяч долларов соответственно при закупке российских высотомеров для ремонта в Украине самолетов Ан-26 из Казахстана.

      По данным журналистов, в 2016-2017 годах эти приборы стоимостью около 85 тысяч долларов были доставлены в Украину через ОАЭ под видом запчастей к гражданскому вертолету. Доставка состоялась при посредничестве сына Гладковского Игоря и его партнера Виталия Жукова. Эти приборы за примерно 580 тысяч долларов приобрело госпредприятие "Укрспецэкспорт", которое на тот момент возглавлял Букин.

      Журналисты заявляют, что Гладковский и Букин отказались комментировать эту информацию, а экс-заместитель главы СНБО отрицал знакомство с Жуковым.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Деньги Коррупция Расследования Укроборонпром НАБУ авиация
      Источник: 24 канал
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