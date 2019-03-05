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      Коррупция в "Укроборонпроме": Гладковский подал в суд на авторов скандального расследования

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      Гладковський подал в суд на журналистов программы "Наши деньги"
      Гладковський подал в суд на журналистов программы "Наши деньги" / Коллаж 24 канала

      Игорь Гладковский, который является одним из главных фигурантов расследования о масштабных коррупционных схемах в "Укроборонпроме", подал в суд на журналистов программы "Наши деньги" – руководителя проекта Дениса Бигуса и расследователя Лесю Иванову.

      Иск Гладковский подал в Подольский районный суд Киева 4 марта.

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      Рассматривать дело будет судья Владимир Гребенюк.

      Гладковський подал иск на Бигуса

      По мнению Игоря Гладковского, целью расследования журналистов была дискредитация действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании.

      Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

      • В начале войны группа людей вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти в российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

      • В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, а также бывший завод гаранта "Кузница на Рыбацком".

      • Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший утверждает, что ничего об этом не знал.

      Смотрите первую и вторую часть расследования про "Укроборонпром".

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      Теги: Новости Украины Расследования Судьи Укроборонпром Коррупция Коррупционные схемы в Укроборонпроме Журналисты
      Источник: 24 Канал
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