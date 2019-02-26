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      Коррупция в "Укроборонпроме": НАБУ проверит информацию журналистов "Наши деньги"

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      Скандал с коррупцией в "Укроборонпроме" продолжается
      Скандал с коррупцией в "Укроборонпроме" продолжается / ukranews.com

      НАБУ проанализирует информацию о коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании программы "Наши деньги". Хотя существует целый ряд препятствий в расследовании преступных схем именно в сфере, связанной с армией и оборонным комплексом.

      Предприятия, о которых идет речь в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом" относительно злоупотреблений в закупках для ВСУ, уже в поле внимания НАБУ. Об этом Бюро сообщило на своей странице в Facebook.

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      Детективы НАБУ расследуют коррупцию на около 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса. При этом уголовных производств по этому поводу начато несколько десятков.

      В НАБУ отметили, что расследования коррупции в оборонной сфере сложные и специфические. И рассказали, в чем именно проявляется эта специфика:

      – Закупки по закрытым процедурам, без проведения конкурентных торгов.
      – Отсутствие процедуры определения цены закупки и победителя тендера.
      – Гриф секретности на документах по закупкам, которые могли бы быть доказательствами.
      – Сложность товароведческой экспертизы, поскольку в Украине нет рынка товаров военного и двойного назначения (а на основании такой экспертизы можно было бы говорить о конкретных убытках от коррупционных схем).
      – Зарегистрированные за рубежом фирмы-прокладки, информацию о которых часто приходится ждать полгода и более.

      Какие коррупционные схемы в "Укроборонпроме" раскрыли журналисты?Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая огромные суммы. Только одна фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

      По сведениям журналистов "Наши деньги", главные участники схемы такие:
      • Олег Гладковский – заместитель секретаря СНБО и друг Президента, "смотрящий" за оборонкой.
      • Игорь Гладковский – сын заместителя секретаря СНБО.
      • Виталий Жуков – друг Игоря, оформляет документы, заносит откаты.
      • Андрей Рогоза – мелкий мошенник, специалист по контрабанде.
      • Павел Букин – действующий директор государственного концерна "Укроборонпром".
      • Петр Порошенко – Президент Украины.

      Смотрите видео о масштабных сделках вокруг " Укроборонпрома":

      СКАНДАЛ ВОКРУГ КОРРУПЦИИ В "УКРОБОРОНПРОМЕ": ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
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      Теги: Скандал Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Коррупция Новости Украины НАБУ
      Источник: 24 Канал
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