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      Коррупция во время войны – это мародерство, – Садовый

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      На пятом году войны с Россией Президент Петр Порошенко попросил парламент ввести военное положение. Парламент поддержал президента – имеем 30 дней.

      Об этом заявил мэр города Львова Андрей Садовый в своем видеообращении.

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      Я думаю, что президент имеет все полномочия для того, чтобы навести порядок в вопросах критической инфраструктуры: вода, тепло, электроэнергия. А мы понимаем, что большинство объектов критической инфраструктуры находится в управлении россиян. Как мы можем выигрывать войну, которую начала Россия, если эта страна внутри контролирует стратегические объекты, – сказал Садовый.

      Российская агентура – Медведчук, Рабинович, Бойко – в дальнейшем будут заниматься антиукраинской политикой, их никто не будет трогать?,
      – рассказал мэр Львова.

      Садовый напомнил также и о вопросах коррупции. По его словам, если уровень коррупции будет сохраняться такой как сегодня, то мы не сможем выиграть в войне.

      Коррупция во время войны – это мародерство, а наказание должно быть максимально жестоким,
      – подчеркнул чиновник.

      Напомним, по версии украинской стороны, Россия после дерзкой атаки в Азовском море на корабле ВМС захватила 23 украинских моряка. Сейчас известны имена 18 из них. Также в РФ утверждают, что в результате обстрела вышеупомянутых судов якобы "получили легкие ранения" трое украинских военных. В то же время страна-агрессор заявила, что все пострадавшие в результате нападения украинские моряки получили всю необходимую медицинскую помощь.

      Правда, во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко отметил, что один из захваченных украинских моряков находится в критическом состоянии. Впоследствии руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко добавил, что в целом было трое раненых, и они находятся в больнице. Что касается остальных украинских моряков, то, по его словам, их судьба пока неизвестна и связи с ними нет.

      Что такое военное положение?
      Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

      Все, что нужно знать о военном положении в Украине: смотрите видео

       

       

       

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Конфликт в Азовском море Украина – Россия Военное положение в Украине Новости Львова Самопомич Андрей Садовой Коррупция
      Источник: 24 канал
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