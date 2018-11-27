Коррупция во время войны – это мародерство, – Садовый

На пятом году войны с Россией Президент Петр Порошенко попросил парламент ввести военное положение. Парламент поддержал президента – имеем 30 дней.

Об этом заявил мэр города Львова Андрей Садовый в своем видеообращении.

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Я думаю, что президент имеет все полномочия для того, чтобы навести порядок в вопросах критической инфраструктуры: вода, тепло, электроэнергия. А мы понимаем, что большинство объектов критической инфраструктуры находится в управлении россиян. Как мы можем выигрывать войну, которую начала Россия, если эта страна внутри контролирует стратегические объекты, – сказал Садовый.

Российская агентура – Медведчук, Рабинович, Бойко – в дальнейшем будут заниматься антиукраинской политикой, их никто не будет трогать?,

– рассказал мэр Львова.

Садовый напомнил также и о вопросах коррупции. По его словам, если уровень коррупции будет сохраняться такой как сегодня, то мы не сможем выиграть в войне.

Коррупция во время войны – это мародерство, а наказание должно быть максимально жестоким,

– подчеркнул чиновник.

Напомним, по версии украинской стороны, Россия после дерзкой атаки в Азовском море на корабле ВМС захватила 23 украинских моряка. Сейчас известны имена 18 из них. Также в РФ утверждают, что в результате обстрела вышеупомянутых судов якобы "получили легкие ранения" трое украинских военных. В то же время страна-агрессор заявила, что все пострадавшие в результате нападения украинские моряки получили всю необходимую медицинскую помощь.



Правда, во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины в организации Владимир Ельченко отметил, что один из захваченных украинских моряков находится в критическом состоянии. Впоследствии руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко добавил, что в целом было трое раненых, и они находятся в больнице. Что касается остальных украинских моряков, то, по его словам, их судьба пока неизвестна и связи с ними нет.

Что такое военное положение?

Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

Все, что нужно знать о военном положении в Украине: смотрите видео