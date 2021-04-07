В декабре 2015 года Национальным антикоррупционным бюро Украины было открыто уголовное производство с участием экс-народного депутата Украины, бывшего председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко и должностных лиц структурного подразделения "НАЭК "Энергоатом".

По версии следствия по уголовным производством №52015000000000009 от 11.12.2015 г., Мартыненко в сговоре с тремя лицами в течение 2008-2012 годов организовал схему на госпредприятии "Атомкомплект" ГП "НАЭК "Энергоатом", которая нанесла ущерб государству на 6,4 млн евро.

Также НАБУ было открыто уголовное производство №52018000000000153 от 28.02.2018 г. относительно завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" (дело в отношении двух представителей "Bradcrest Investment S.A").

Один из подозреваемых, бывший руководитель обособленного структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом", который представлял "Bradcrest Investment S.A", договаривался с представителями "Škoda JS" о размерах оплаты "консультационных услуг" и заключал необходимые для этого документы. Средства со счетов "Škoda JS" после получения их от ГП "НАЭК "Энергоатом" в определенных предварительно суммах направлялись на счета "Bradcrest Investment S.A", открытием которых в банках Швейцарии занимался второй представитель этой компании.

Второй подозреваемый, который в банковских документах фигурирует как финансовый директор, также готовил и направлял в адрес банков Швейцарии необходимые для перечисления со счетов "Bradcrest Investment S.A" средств в интересах экс-народного депутата и членов его семьи.

Указанные лица некоторое время находились в розыске, скрываясь за границей. Одного из них задержали в феврале, а другого – в октябре 2018 года.

26 сентября 2019 года на основании постановления Шевченковского районного суда г. Киева от 16 сентября 2019 года материалы уголовного производства в отношении бывшего народного депутата Мартыненко были переданы в Высший антикоррупционный суд (дело № 761/8826/19, председательствующая судья – Федорак Л. М., судьи – Маслов В. В., Федоров В. В.).

Суть схемы – Н.Мартыненко и Ко искусственно создали условия проведения ряда тендеров для госпредприятия "Энергоатом". Победителем становилась чешская компания " SKODA JS a.s."с завышенными ценами. В дальнейшем "SKODA JS a.s." перечисляла "избыток" на счет компании Мартыненко – "Bradcrest Investment S.A" (Панама). Факт принадлежности этой фирмы Николаю Мартыненко установили 2 швейцарских банка через процедуру верификации клиента по запросу Федерального бюро расследований США.

Чешская Генеральная прокуратура тоже начала свое расследование по этим фактам и 19.08.2015 года направила соответствующий запрос Генеральной прокуратуре Украины. В запросе от чешской прокуратуры говорится о допросе Н. Мартыненко как свидетеля по делу, которое расследуют чешские правоохранители относительно растраты и уклонения от уплаты налогов бывшими или нынешними должностными лицами компании "SKODA JS a.s". Это граждане Чехии, которые фактически обвиняются в выплате Мартыненко "откатов" за выигрыши тендеров "Энергоатома".

Кроме Мартыненко, подозреваемыми являются председатель правления "SKODA JS a.s." Мирослав Фиала, бывший член правления Иржи Демишев и заместитель коммерческого директора Петер Луптачик.

В частности, чешскими следователями обнаружено, что "SKODA JS a.s." в городе Пльзень выплачивала М.Мартыненко откаты в размере 15-18% на швейцарский счет панамской компании Bradcrest Investment" за поставку оборудования государственному "Энергоатому". Заказчиком было дочернее предприятие "Энергоатома" – компания "Атомкомплект".

Как установило следствие, заместитель директора " SKODA JS a.s."П.Луптачік вел переговоры о поставках с Валерием Васильковым, бывшим директором государственного "Атомкомплект" и одновременно выступал от имени "Bradcrest Investment", что принадлежал М.Мартыненко.

В частности, ему на согласование давались протоколы и договоры между чешским заводом и панамской прокладкой.

Всю эту схему удалось воплотить в жизнь лишь потому, что на то время "Энергоатомом" руководил Ю. Недашковский – человек, который получил эту должность только благодаря протекции Н.Мартыненко и который в полной мере отрабатывал "оказанное доверие" и имея из этого собственную выгоду. И хотя на сегодня главным обвиняемым по делу проходит лишь один представитель "Энергоатома" В. Васильков, все прекрасно понимают, что задействовать такую коррупционную схему без согласования и без ведома экс-руководителя "Энергоатома" было просто невозможно!

Ю. Недашковский, который довольно умело смог скрыть свое участие в коррупционных схемах, чувствовал, что его позиция может очень быстро измениться со стороннего наблюдателя на соучастника, если этого захочет главный обвиняемый Н.Мартыненко. Поэтому он в течение проведения всего процесса расследования пытался выгородить своего "патрона" и задействовал для этого все свои возможности и связи.

Используя свое служебное положение, Ю. Недашковский системно, с привлечением всех сил и возможностей "Энергоатома", начал проводить незаконную кампанию по фальсификации и подтасовки документов для оправдания Н.Мартыненко. Даже пытался привлечь к этому иностранную компанию.

После начала активного уголовного преследования Н.Мартыненко, экс-президентом "Энергоатома" Ю. Недашковским была создана группа, главной задачей которой было сделать все возможное для оправдания преступлений Н.Мартыненко и вывода из под удара бывшего руководства "Энергоатома".

В состав группы вошли наиболее преданные и проверенные лица, годами входившие в ближайший круг Ю. Недашковского, получали от него дополнительные зарплаты в конвертах и были осведомлены в коррупционных схемах, которые в то время были задействованы в "Энергоатоме".

В состав этой группы входили:

Олег Полищук – директор по предотвращению и противодействию коррупции-советник экспрезидента "Энергоатома" Ю. Недашковского;

Наталья Мусевич – исполнительный директор по юридическим вопросам и сопровождению процедур закупок;

Валерий Годунок – первый заместитель директора ОП "Атомкомплект";

Илона Заяц – директор центра внешних информационных коммуникаций.

Также сопровождал эту группу представитель "Энергоатома" в Брюсселе Юрий Тюрин, который не имея ни соответствующего образования, ни международного опыта попал на должность только благодаря протекции Недашковского Ю. А., а потому готов сделать для него все, что тот пожелает.

Роли в этой группе были распределены следующим образом. В задачи А. Полищука входила оценка коррупционных рисков предыдущей деятельности "Энергоатома" в интересах Н.Мартыненко. Н. Мусевич обеспечивала юридическое сопровождение и легитимность действий, которые привели к коррупционным последствиям. В. Годунок отвечал за техническую часть работы со "SKODA JS a.s.". И. заяц должна была оценивать репутационные риски. Главным у этой группы экс-руководителем "Энергоатома" был определен А. Полищук – человек, которому Ю. Недашковский доверял больше всего и который был хорошо осведомлен в коррупционных сделках своего шефа.

Ю. Недашковский лично ставил задачи этой группы по проведению переговоров и получения письменных подтверждений от представителей "SKODA JS a.s."об отсутствии коррупционной составляющей в поставках товаров и услуг.

Также Ю. Недашковский пытался влиять на руководителей "SKODA JS a.s." для получения таких документов, которые потом можно было приобщить к делу Н.Мартыненко. Так в своем письме на Председателя правления, генерального директора компании "SKODA JS a.s." Йозефа Перлика от 5 февраля 2016 года он просит осуществить общий анализ договоров на поставку оборудования и услуг для ГП "НАЭК "Энергоатом", которые расследуют правоохранительные органы, и предоставить вывод, что цены в этих договорах не отличаются от аналогичных цен на оборудование и услуги других зарубежных стран.

Со стороны чешской стороны Ю. Недашковский пытался привлечь заместителя коммерческого директора "SKODA JS a.s. Петера Лупатчика", которому Генеральной прокуратурой Чехии были предъявлены обвинения по делу Н.Мартыненко. П. Лупатчик тоже активно подключился к "главной задаче" этой группы, о чем свидетельствуют подписанные им документы, речь о которых пойдет ниже.

В период с 2015 по 2016 годы указанная группа имела семь командировок в штаб-квартиру "SKODA JS a.s.", а именно: 12-14.01.2015 г., 05-07.08.2015 г., 09-12.02.2016 г., 18-20.04.2016 г., 05-08.09.2016 г., 03-04.11.2016 г., 14-17.11.2016 г. Во время переговоров с чешской стороной представители "Энергоатома" пытались получить документы, которые бы дали возможность повлиять на ход расследования и доказывали невиновность М.Мартыненко в суде. Так, во время очередных переговоров украинская сторона пыталась получить данные, которые бы свидетельствовали о том, что товары и услуги компании "SKODA JS a.s."для всех без исключения компаний из любых стран одинаковые, а потому версия следствия о завышении цены для "Энергоатома" является безосновательной.

Также участники группы пытались получить от представителей " SKODA JS a.s."показания о том, что деньги, которые были перечислены на счета "Bradcrest Investment S.А.", никоим образом не влияли на ценообразование для товаров и услуг для "Энергоатома".

Рабочая группа от "Энергоатома" за любую цену хотела получить письменное подтверждение от чешской стороны того, что Н.Мартыненко не может быть обвинен в коррупционных схемах.

После каждой такой встречи и переговоров по настоянию украинской стороны составлялись и подписывались протоколы, которые затем через адвокатов были представлены как доказательства невиновности Н.Мартыненко во время следствия и в суде. Но все попытки адвокатов оказались напрасными.

При передаче материалов обвинения в суд прокуроры САП "потеряли" несколько томов дела. Эти материалы собрало именно НАБУ, с ними ранее ознакомилась защита,

– сказал адвокат Мартыненко Петр Бойко.

В частности, по его словам, прокурор САП в интересах НАБУ скрыл от суда протокол совместного совещания "SKODA JS a.s."и "Энергоатома".

"Там официально зафиксировано, что чешская компания продает "Энергоатому" продукцию по той же цене, что и в других странах. То есть не было никакого завышения цены "Энергоатома" – нет состава преступления. Ведь все обвинения базируется на якобы завышенной цене для "Энергоатома". К этому фейку манипулятивно приплели Мартыненко и еще несколько человек", – подчеркнул Бойко.

Адвокат отметил, что протокол совместного совещания двух предприятий был изъят самим НАБУ и фигурировал в качестве доказательства с его стороны.

Отказ прокурора САП приобщить вышеупомянутый протокол к делу Мартыненко был вполне правильным – чешская сторона по результатам переговоров не поддалась на предложения и уговоры представителей "Энергоатома" и отказалась документально подтверждать единообразие ценообразований для "Энергоатома" и других иностранных компаний. То, что было зафиксировано в протоколе чешской стороной никоим образом не могло служить доказательством невиновности Н.Мартыненко.

Поэтому содержание этих протоколов оказалось ничтожным и все попытки бывшего руководителя "Энергоатома" и созданной им "зондер-команды" оказались бесполезными – прокуроры НАБУ не приобщили ни одного из этих бестолковых документов к уголовному делу.

Необходимо отметить, что А. Полищук и другие участники этой группы очень умело пытались скрыть свое участие по "отмазыванию" Н.Мартыненко от ответственности, а потому ни разу не подали отчет о командировке и не представили никаких документов, которые были подписаны по результатам переговоров.

И если бы не копии протоколов, которые адвокаты пытались привлечь к делу Н. Мартыненко, никто до сих пор не знал, какие переговоры вел О. Полищук со своей группой в штаб-квартире "SKODA JS a.s."во время своих неоднократных командировок в г. Пльзень в тот период, когда шло следствие по делу Н. Мартыненко.

Еще одной из важных целей, которая была поставлена перед этой рабочей группой, было узаконивание дальнейших коррупционных действий со стороны екскерівника "Энергоатома" и его высоких покровителей.

Свидетельством этого является дальнейшее расследование НАБУ по запросу прокуратуры Праги. В запросе чешской прокуратуры от 18.06.2018 года о правовой помощи по вызову М.Мартыненко на допрос в качестве свидетеля говорится о Мирослава Фиалы, Йиржи Деміша, Милана Когута, Мілослава Провода, Петера Лупатчіка, Манфреда Макса Новака, которые обвиняются чешской стороной в совершении продолжаемого преступления.

Благодаря данным чешских правоохранителей удалось установить, что в период с апреля 2014 года при аналогичных обстоятельствах, как в период 2008-2012 годов, в пользу компании "Bradcrest Investment S.A." фирма "Skoda JS" перечислила 390,5 тысяч евро на счет "Devecom Company Limited", открытый в банке "Eurobank Cyprus Ltd". При этом также установлено, что представителем компаний "Bradcrest Investment S.A."и" Devecom Company Limited" было одно и то же лицо.

Также детективы НАБУ расследуют аналогичный эпизод, но в период 2012-2016 годов. В Бюро установили, что компания "Skoda JS a.s."в указанный период за якобы предоставленные консалтинговые услуги перечисляла полученные от "Энергоатома" средства на счет BARTON BUSINESS LLC (Доминиканская Республика) в размере 2,16 млн евро; на счет VISILOGIK LIMITED (Доминиканская Республика) в размере 100 тысяч евро; на счет INLORD SALES LLP в размере почти 2 млн евро и на счет Devecom Company Limited в размере 390,56 тыс. евро.

Таким образом, в указанный период произошло завладение средствами "Энергоатома" на общую сумму 4,65 млн евро (137,72 млн грн на сегодня).

В рамках этих дел детективы получили доступ к информации по счету "Devecom Company Limited" в банке "Eurobank Cyprus Ltd", в том числе выписки о движении средств. Также в Бюро получили доступ к документам Национального банка и Кабинета министров. В Нацбанке детективы хотят найти письма или запросы "Энергоатома" к НБУ о разрешении на заключение кредитных сделок с чешским банком CESKA EXPORTNI BANKA, в Кабмине – документы об утверждении финансовых планов "Энергоатома" или проектов.

Расследование чешских правоохранительных органов очень волнует участников коррупционной схемы с украинской стороны, поскольку чешские "подельники" в любой момент могут озвучить их фамилии. В том числе и фамилии участников украинской группы, которые принимали активное участие в переговорах с чешской "SKODA JS a.s."и предоставляли незаконным коррупционным действиям статус законных.

Из участников этой рабочей группы в структуре "Энергоатома" остался работать только В. Годунок. На сегодня он занимает должность советника директора Ривненской АЭС П. Павлишина и может до сих пор влиять на процессы.

Особенно волнует продолжение следствия чешскими правоохранителями А. Полищука - наиболее осведомленного и активного члена группы Ю. Недашковского по спасению совсем "нерядового" Н.Мартыненко. Того самого А. Полищука, который после своего увольнения из "Энергоатома" за систематическое невыполнение без уважительных причин обязанностей согласно должностной инструкции, был внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Но на защиту которого встал председатель НАПК Александр Новиков, который считает А. Полищука разоблачителем коррупции и требует отмены приказа о его увольнении и восстановлении в должности. Восстановить в должности человека, который за все время работы на должности директора по предотвращению и противодействию коррупции в "Энергоатоме", не смог ни предупредить, ни выявить ни одного коррупционного правонарушения. Да и зачем О. Полищуку это было нужно, когда его основной функцией в компании было обслуживание интересов его главных шефов и "кормильцев" – Н.Мартыненко и Ю. Недашковского. А его работа в созданной Ю. Недашковским по указанию Н. Мартыненко рабочей группе, которая всеми доступными и коварными методами пыталась сфабриковать документы, которые должны были помочь Н. Мартыненко избежать наказания, еще требует оценки правоохранительных органов.

Хорошо осознавая, что за все свои дела придется отвечать, А. Полищук в своем интервью от 15 марта 2021 года уже анонсировал свое "преследование" со стороны ГБР. Но ему уже не поможет "натягивание" на себя статус обличителя, потому что по всем признакам он и есть настоящий коррупционер и мошенник, который ввел в заблуждение антикоррупционные органы и "поставил" их на свою защиту.