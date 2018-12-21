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      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
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      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов

      ЦРУ 145 Читати новину українською

      В Одессе пытаются провернуть грандиозную сделку с местной Теплоэлектроцентралью. Предприятие не работает, оно развалилось, и два миллиарда долгов – гораздо больше, чем вообще может стоить. Однако одесские депутаты решили, что это отличное предложение.

      Это был обычный день 19 сентября 2018 года. Депутаты Одесского городского совета лениво собрались на сессию. Все шло, как всегда, как бывает на любой сессии любого городского совета в Украине.

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      Внезапно мэр Одессы Геннадий Труханов ставит на голосование важный вопрос дня: а не согласятся ли депутаты, чтобы город бесплатно взял себе в коммунальную собственность местную Теплоэлектроцентраль. До того, он отмечает, что все мечтали о том, чтобы ТЭЦ передали в собственность города.

      Стоит отметить, что ПАО "Одесская ТЭЦ" – это ключевое предприятие, которое обогревает зимой весь центр Одессы. Если город возьмет его себе, то будет просто замечательно, правда? Но есть важный нюанс – у Одесской ТЭЦ бешеные долги перед "Нафтогазом": почти 2 миллиарда гривен. Таким образом, если ТЭЦ будет в собственности города, этот долг будут выплачивать одесситы.

      ​Одеська ТЕЦ
      Одесская ТЭЦ

      Депутат одесского горсовета Анна Позднякова – именно тот человек, который первым поставил под сомнение скандальную сделку с "Краяном". Одесская мэрия заплатила 185 миллионов за здание-хлам, и за это мэра Труханова судят по представлению Антикоррупционной прокуратуры и НАБУ.

      Когда решали покупать "Краян", Анна Позднякова, как и сейчас, спрашивала куда спешить? И вот прошло два года, и все повторяется.

      Когда тебя ставят перед фактом, что завтра миллионный город остается без тепла, и от тебя это никак не зависит, вот тут, конечно, самое время удариться в теорию – спешим мы куда-то или не спешим,
      – сказал заместитель мэра Одессы Олег Брындак.

      Через несколько недель после сессии Анна Позднякова принимает нас в своем депутатском офисе в центре Одессы. Она подчеркивает: решение городского совета было сомнительным. Но сама по себе ТЭЦ – чрезвычайно важный объект.

      ТЭЦ – это, я не преувеличиваю, стратегически важный актив для нашего города, потому что, во-первых, она полностью обеспечивает потребности тепла для центральной части города, для Приморского района, а также дает около 30% электроэнергии к сетям,
      – отметила депутат Одесского городского совета.

      Ключевой вопрос – долги. Вместе с теплоэлектроцентралью одесситы получили бы минус два миллиарда гривен, ведь именно столько должна ТЭЦ своим кредиторам. В городском совете уверяли, что это невозможно.

      Но это были лишь слова. Нельзя просто так взять и списать два миллиарда долгов. Их никто не простит, и они не растают в воздухе. Кто же должен отдавать эти два миллиарда?

      Как рассчитаться с долгами и кто это будет делать – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Коррупция Деньги Новости Одессы Геннадий Труханов ЦРУ
      Источник: 24 канал
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