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      Коррупционные схемы в "Укроборонпроме": кто и зачем слил компромат на Порошенко

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      Журналист Сергей Иванов заявил, что получил инсайдерскую информацию о том, что слив коррупционных схем, к которым причастно окружение Петра Порошенко, организовал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

      Такое мнение журналист высказал в прямом эфире 24 канала.

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      25 февраля был обнародован компромат, ударивший по рейтингу Петра Порошенко. В журналистском расследовании проекта "Наши деньги" разоблачены многолетние сделки с запчастями для армейской бронетехники. Журналисты уверяют, что давний товарищ Порошенко – Олег Гладковский в сговоре с чиновниками и руководителями госпредприятий смог забрать из бюджета четверть миллиарда гривен за то, что продавал военным заводам запчасти по вчетверо завышенным ценам.

      По словам Сергея Иванова, военный прокурор Анатолий Матиос вместо того, чтобы проводить следственные действия, назначать ревизии на "Укроборонпроме", объявлять подозрения и задерживать воров, продал его за очень большие деньги заинтересованным лицам-фигурантам.

      С этими компроматами на Порошенко он пошел к Юлии Тимошенко. Так Матиос пытался выбить себе какие-то политические преференции у вероятного победителя президентской гонки. Вполне возможно, что прокурор, находясь в команде действующего президента, готовил себе запасной вариант, рассчитывая на победу Тимошенко,
      – добавил Иванов.

      Журналист ответил, что в Украине политика – это как замкнутая секта людей, которые пытаются приспособиться.

      "Посмотрите, кто сейчас работает в окружении президента – друзья Тимошенко. Тот же Олег Медведев или Виктор Уколов, которые несколько лет работали на Юлию Тимошенко, а теперь являются политиками, причастными к Порошенко", – подчеркнул Сергей Иванов.

      Политика – это некая разновидность борделя. К сожалению, у нас такая система: если ты идешь в политику, то должен принять соответствующие правила. А главное правило украинской политики – это приспосабливание под любые обстоятельства,
      – добавил журналист.

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      Теги: Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Коррупция Анатолий Матиос Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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