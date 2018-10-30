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      Коррупционный скандал в КПИ: проректора отстранили от работы

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      Протесты в КПИ
      Протесты в КПИ / Фото из открытых источников

      В Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского отстранили от работы проректора Петра Ковалева.

      Такой приказ издал ректор Владимир Згуровский, сообщается на сайте вуза.

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      Петр Ковалев – проректор университета по административно-хозяйственной работе и глава тендерного комитета КПИ. Также он отвечает за ремонты общежитий и корпусов учебного заведения.

      В университете провели внутреннюю проверку, после которой Ковалев получил выговор за то, что нарушил "антикоррупционную программу КПИ" и не сообщил ректора о наличие "потенциального конфликта интересов".


      Приказ

      Его отстранили от руководства тендерным комитетом. Згуровский также попросил Государственную аудиторскую службу и Национальную полицию проверить информацию СМИ.

      В чем заключается коррупционный скандал относительно ректора КПИ Згуровского?Журналисты-расследователи нашли у главы Киевского политехнического института Згуровского незадекларированное имущество – недвижимости на два миллиона долларов в американской Калифорнии и компанию по продаже недвижимости в Черногории. При чем, об этом ни слова в декларациях за предыдущие годы. Подозрение вызвала машина и дом жены Згуровского, зарегистрированные в США. Ища данные о ней, журналисты вместе со студентами столичного вуза и нашли настоящую бизнес-империю ректора КПИ.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Коррупция студенты
      Источник: 24 канал
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