Коррупционный скандал в Microsoft: чиновникам платили "откаты" за покупку Word и Excel

Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам расследуют деятельность представителей компании Microsoft в Венгрии. Компанию подозревают в коррупционных действиях в виде "откатов" и взяток для венгерских чиновников с целью реализации закупки государственными учреждениями страны офисных программ именно от Microsoft.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Издание информирует о том, что в 2013 и 2014 годах Microsoft предоставляла значительные скидки определенным фирмам-посредникам, которые покупали программное обеспечение, а затем продавали его государственным учреждениям по рыночной цене. Поэтому в США считают, что разница между ценами закупки и продажи направлялась на взятки и "откаты" чиновникам.

The Wall Street Journal сообщило о коррупции в Microsoft

Представитель Microsoft заявил, что было проведено внутреннее расследование, в результате которого четверо сотрудников компании были уволены с должностей, а также несколько соглашений с посредниками было отменено. Microsoft утверждает, что целиком и полностью поддерживает расследование американских властей и будет способствовать ему.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 августа компания Microsoft зафиксировала попытки России повлиять на будущие выборы в Конгресс США.