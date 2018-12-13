Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения

В среду Кабмин большинством голосов уволил главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексея Кудрявцева.

Эта история, конечно, не привлечет внимание обывателей, мало кто знает, сколько на самом деле стоят стране маленькие канцелярские маневры в правительственном улье.

Формально Кудрявцева уволили за то, что у него при оформлении документов на госслужбу указан фальшивый молдавский диплом. Фактически – потому что при поддержке генерального прокурора Юрия Луценко он осмелился вмешаться в нужную правящей коалиции схему распила взяток за строительство, не послушался теневых "смотрящих", а также уволил главу ГАСИ в Одесской области – одной из важных коррупционных кормушек.



Официальный ответ из университета, где якобы учился Алексей Кудрявцев / Фото ЦензорНет

Я не хочу сказать, что Кудрявцев "прозрел", и стал борцом с коррупцией – его назначил три года назад премьер Гройсман с подачи "смотрящего" за ГАСИ Максима Мартынюка, он был долгое время частью системы. Просто уволили Кудрявцева не из-за нарушений закона, не из-за тотальной коррупции, не из-за желания совершать реформы, не из-за скандала.

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Его уволили, потому что он, оказавшись под прицелом Генпрокуратуры, отказался дальше продолжать молча участвовать в "обналичке" каждой подписи, и брать на себя ответственность за вымогательство, которое давно стало смыслом работы ГАСИ во всей стране. Кудрявцева уволили не из-за того, что он "брал", а из-за того, что он в целом ряде случаев "брать" отказался. Вот такое ЧП он совершил. И попытка выйти из коррупционной карусели была покарана мгновенно, тут не потребовалось никаких суда, доказательств, все сделано мгновенно и поводы сразу же нашлись и полномочия. Могут, когда хотят, когда цена вопроса известна...

В августе этого года ряд руководителей больших украинских компаний писали мне, что с них требуют десятки тысяч долларов "смотрящие" ГАСИ за оформление элементарных разрешительных документов. И сказали, что на встречах с бизнесом лично просили премьера Гройсмана снизить размеры взяток за постройку новых цехов – с "новых тарифов" в 20-30 тысяч долларов до прежних расценок – 3-4 тысячи, такие взятки платить им было не накладно...

Но генпрокурор Луценко в сентябре провел вместе с вице-премьером Зубко беспрецедентное совещание по борьбе с коррупцией в ГАСИ, которое организовал Кудрявцев. И на заседании Луценко разоблачил масштабную коррупцию в системе выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию, заявив, что "коррупционные тарифы стали выше чем во времена Януковича".



Генпрокурор Юрий Луценко / Фото 24 канал

Многое начало меняться в ГАСИ – Кудрявцев начал оформлять для крупного бизнеса документы напрямую минуя "смотрящих" через созданную систему "Прозора ДАБІ". И по моим данным, например, компании "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Олсидз", с которых ранее вымогали деньги, после оформления через "Прозора ДАБІ" получили пакеты документов на новое строительство бесплатно. И вот такого "бунта" Кудрявцеву, конечно, не простили.

Против увольнения Кудрявцева выступили в среду его непосредственные начальники – вице-премьер-министр регионального развития и строительства Геннадий Зубко, первый вице-премьер-министр экономического развития Степан Кубив. Неожиданно в защиту Кудрявцева также выступили вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и министр обороны Степан Полторак.

Зубко, кстати, на заседании Кабмина пояснил, что никаких претензий к Кудрявцеву у министерства нет – поскольку у него в официальных документах заявлен другой легальный диплом! И что за последние три года Кудрявцев прошел дважды проверки своего диплома, который, поскольку кроме этого спорного диплома также имеет еще два – которые никто не оспаривает. Но аргументы министров не интересовали.

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Остальные министры БПП и НФ выступили за увольнение, а самому Кудрявцеву после трех лет работы премьер не предоставил слова. Министр инфраструктуры Омелян, который изначально выступал в поддержку Кудрявцева, сейчас вдруг без пояснений выступил против. В общем, уволили. Ну да ладно, место казенное, а не частная лавочка. Вот только что поменяется в ГАСИ по сути после того, как вместе с Кудрявцевым прихлопнули маленькую лазейку оформлять документы в обход "тарифов"?

Тарифы на взятки за строительство и реконструкцию установлены везде, в сентябре об этом заявил сам генпрокурор Луценко, который озвучил цифры поборов за пакет документов – от 5 до 20 долларов за квадратный метр (в Киеве и Одессе, по моим данным – 20). Каковы же масштабы? Их легко подсчитать.

Согласно данным Госстата, в Украине в январе-июне 2018 года в Украине принято в эксплуатацию свыше 3 миллионов квадратных метров жилья. Это на 29% меньше, чем за первые полгода 2017-го. Это означает, что падает инвестиционная активность на рынке. Но на падающем рынке, даже по самым минимальным оценкам взяток, который озвучил Луценко, за первые полгода 2018-го "смотрящие" собрали от 15 до 60 миллионов долларов просто за оформление разрешительных бумажек, и это только учитывая введение в эксплуатацию жилья. В Киеве если не заплатишь 20 долларов за квадратный метр объекта, который планируется реконструировать или построить, документы не оформят. А ведь вымогают деньги еще и за промышленные объекты.



Строительство в Украинеи коррупционные схемы / Фото unsplash

Вы можете подумать, что это проблемы застройщиков? Нет, это как раз всех украинцев касается, ведь взятки застройщики закладывают потом в стоимость жилья, это взятки в конечном итоге из кармана того самого среднего класса, который хочет покупать квартиры и строить будущее в нашей стране.

Забавно, что в конфликте вокруг Кудрявцева схлестнулись люди внутри окружения самого президента Петра Порошенко. На стороне Кудрявцева выступили генпрокурор Луценко, вице-премьеры Зубко и Кубив, и.о. главы профильного комитета ВР по строительству и градостроению народный депутат БПП, Дмитрий Андриевский (до депутатства был связан со строительным бизнесом).

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А Гройсмана поддержали активно Нацполиция, политтехнолог президента Сергей Березенко – один из руководителей президентского избирательного штаба, влиятельный бизнесмен без должности Вадим Столар – "правая рука" мэра Киева и неофициальный "куратор" многих отраслей управления столицей, а также ГАСИ в Киеве, близкий, как говорят, к управлению региональным избирательным штабом БПП. Я уж не говорю про "смотрящих", которые неофициально "инкассируют" ГАСИ – Юрия Горового, которого знают не понаслышке все киевские застройщики, и Максима Мартынюка, временно исполняющего обязанности министра аграрной промышленности, которые "курирует" также Госгеокадастр (земля) и все госпредприятия Минагропрома – включая символ коррупции – "Укрспирт". То есть вся борьба идет внутри самой БПП, среди ближайших президентских соратников, которые не могут договориться и ведут ожесточенную войну в своей собственной команде за три месяца до решающей электоральной битвы.

В общем, попытка Луценко оживить избирательную кампанию Петра Алексеевича антикоррупционной историей блистательно провалена. Также как и инициатива генпрокурора приватизировать госпредприятия, которые он назвал "главным источником коррупции". Генпрокурора премьер Гройсман выставил просто в дурацком свете – после совещания о масштабной коррупции в ГАСИ премьер уволил одного человека – того, кто организовал для Луценко совещание в ГАСИ – Кудрявцева! Ах, ирония, бессердечная ты...

Самое страшное происходит сегодня – на наших глазах крепчает система всеобщего "обилечивания", когда платить заставляют всех. Когда под видом срочного сбора "кассы" на выборы, типа под решение тактической задачи, типа с лояльными застройщиками, у которых типа денег много, вместо официальной государственной системы управления в разрешительной системе правительства тихо, без огласки, создается теневая структура "смотрящих", настолько мощная, что сломать ее не способен даже сам генеральный прокурор, кум президента, бывший глава фракции БПП!

И эта система уже сейчас не по зубам НАБУ, которое не замечают массовых поборов по всей стране, уже сейчас в нее вмонтирована полиция и СБУ, которые задерживают на взятках областных чиновников, но не трогают "смотрящих" уровня Юрия Горового и выше. Уже сейчас ни одна оппозиционная фракция или кандидат не осмеливаются вступать в борьбу с этими системными схемами. Что произойдет с этой системой после выборов? Сможет ли кто-то сломать эту систему, посмеет ли кто-то сделать борьбу с коррупцией в Госархстройинспекции, в Госгеокадастре, в "Укрспирте", в других ведомствах, где чиновники правительства стригут "бабло" на выдаче бумажек, темой своей избирательной программы? Теперь это настоящий вызов для гражданского общества. Вызов, с которым наше государство не справилось.

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