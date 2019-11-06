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      Кортеж Зеленского заблокировали в Харькове: люди требовали не сносить рынок "Барабашово" – видео

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      Зеленский пообщался с харьковчанами
      Зеленский пообщался с харьковчанами / скриншот

      В среду, 6 ноября, в Харькове жители города перекрыли выезд кортежа президента Владимира Зеленского. Президент вышел, чтобы пообщаться с ними.

      Митингующие просили не сносить рынок "Барабашово", через который хотят построить новую дорогу.

      Смотрите также: "К людям относимся, как к скоту": Зеленского шокировало состояние харьковских заводов – видео

      Смотрите видео с блокировкой кортежа Зеленского

      Зеленский сказал, что знает о ситуации и уже поручил это дело новому главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру.

      Услышьте меня. Он работает только 10 минут, он разберется,
      – ответил президент и скрылся за охраной в авто.

      Отметим, что сегодня Зеленский представил нового главу Харьковской ОГА – 34-летнего адвоката Алексея Кучера.

      Алексей Кучер стал новым председателем Харьковской ОГА: что о нем известно

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Харькова Владимир Зеленский
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