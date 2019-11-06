Кортеж Зеленского заблокировали в Харькове: люди требовали не сносить рынок "Барабашово" – видео
В среду, 6 ноября, в Харькове жители города перекрыли выезд кортежа президента Владимира Зеленского. Президент вышел, чтобы пообщаться с ними.
Митингующие просили не сносить рынок "Барабашово", через который хотят построить новую дорогу.
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Смотрите видео с блокировкой кортежа Зеленского
Зеленский сказал, что знает о ситуации и уже поручил это дело новому главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру.
Услышьте меня. Он работает только 10 минут, он разберется,
– ответил президент и скрылся за охраной в авто.
Отметим, что сегодня Зеленский представил нового главу Харьковской ОГА – 34-летнего адвоката Алексея Кучера.
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