Кортеж Зеленского заблокировали в Харькове: люди требовали не сносить рынок "Барабашово" – видео

В среду, 6 ноября, в Харькове жители города перекрыли выезд кортежа президента Владимира Зеленского. Президент вышел, чтобы пообщаться с ними.

Митингующие просили не сносить рынок "Барабашово", через который хотят построить новую дорогу.

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Смотрите видео с блокировкой кортежа Зеленского

Зеленский сказал, что знает о ситуации и уже поручил это дело новому главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру.

Услышьте меня. Он работает только 10 минут, он разберется,

– ответил президент и скрылся за охраной в авто.

Отметим, что сегодня Зеленский представил нового главу Харьковской ОГА – 34-летнего адвоката Алексея Кучера.

Алексей Кучер стал новым председателем Харьковской ОГА: что о нем известно