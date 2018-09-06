Кортни Кардашян опровергла слухи о том, что сошлась с экс-бойфрендом: подробности
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни опровергла информацию западных СМИ о том, что снова начала встречаться с 25-летним боксером Юнесом Бенджимом.
Об этом Кортни Кардашян написала в своем микроблоге в Twitter.
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39-летняя знаменитость лаконично заявила, что это фейковые новости.
Накануне инсайдер сообщил изданию People, что Кортни и Юнес снова проводят время вместе.
"Юнес утверждает, что никогда не изменял Кортни. Кажется, она ему верит. Впрочем, некоторые проблемы в их отношениях все равно присутствуют", – признался близкий друг Бенджима.
Источник: 24 Канал
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