Кортни Кардашян опровергла слухи о том, что сошлась с экс-бойфрендом: подробности

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни опровергла информацию западных СМИ о том, что снова начала встречаться с 25-летним боксером Юнесом Бенджимом.

Об этом Кортни Кардашян написала в своем микроблоге в Twitter.

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39-летняя знаменитость лаконично заявила, что это фейковые новости.

Накануне инсайдер сообщил изданию People, что Кортни и Юнес снова проводят время вместе.



"Юнес утверждает, что никогда не изменял Кортни. Кажется, она ему верит. Впрочем, некоторые проблемы в их отношениях все равно присутствуют", – признался близкий друг Бенджима.