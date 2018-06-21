Кортни Кардашян показала яркие кадры с отдыха в Риме

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни устроила римские каникулы. Актриса и модель показала первые снимки со столицы Италии.

Знаменитая Кортни Кардашян принадлежит к тем звездам, которые активно ведут свой блог в социальных сетях. Она выставляет на показ не только кадры из будничной жизни, но и пикантные снимки.

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Сейчас яркая Кортни Кардашян отдыхает в Риме. В итальянскую столицу звезда отправилась вместе со своим бойфрендом Юнесом Бенджимом. С экс-боксером и моделью Кортни встречается уже более года, поэтому пара демонстрировала нежность и восхищение от города.

Впервые в Риме,

– лаконично написала Кортни Кардашян.

На снимках звезда позирует перед камерой в стильных широких брюках коричневого цвета и боди. Свой образ Кортни Кардашян дополнила стильными очками, которые очень подходили звезде.

Допис, поширений Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 20 Чер 2018 р. о 11:19 PDT

Пара посетила знаковые места в Риме и наслаждалась архитектурой города. Кортни и Юнес не обошли стороной и храмы, которыми славится Италия. Звезды посетили несколько церковных зданий, где сделали яркие снимки. Кроме этого, на прощание с Римом модели бросили монетку в фонтан, загадав желание.

Допис, поширений Kourtney Kardashian Snapchat (@kourtneysnapchat) 19 Чер 2018 р. о 4:57 PDT

Допис, поширений Kourtney Kardashian Snapchat (@kourtneysnapchat) 20 Чер 2018 р. о 6:49 PDT

Допис, поширений Kourtney Kardashian Snapchat (@kourtneysnapchat) 20 Чер 2018 р. о 6:49 PDT

Допис, поширений Kourtney Kardashian Snapchat (@kourtneysnapchat) 20 Чер 2018 р. о 6:51 PDT

Допис, поширений Kourtney Kardashian Snapchat (@kourtneysnapchat) 20 Чер 2018 р. о 6:51 PDT