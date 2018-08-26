Кортни Кардашян в сияющем боди показала пикантные формы: фото
Сестра Ким Кардашян и светская львица Кортни Кардашян сейчас наслаждаются последними летними буднями и демонстрирует своим поклонникам идеальные стройные формы.
Для новых фотографий в Instagram-аккаунте звезда надела обтягивающее боди фиолетового цвета, которое едва прикрывало ее интимные зоны. Звездная мама Кортни похвасталась упругими ягодицами и грудью, а также продемонстрировала стройный живот.
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Новые фото 39-летняя Кардашян сделала у летнего душа, а также на заборе из камней неподалеку моря. Фотографии вызвали настоящий восторг у подписчиков и только через сутки после публикации они набрали более чем по 2 миллиона лайков.
Кортни Кардашян
Кортни Кардашян
Кортни Кардашян
Несколько дней назад она опубликовала еще несколько фото в стильных купальниках.