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Кортни Кардашян возобновила отношения с младшим, чем она, бойфрендом, – СМИ

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Кортни Кардашян с Юнес Бенджимом
Кортни Кардашян с Юнес Бенджимом / Фото из соцсетей

Звезда реалити-шоу и модель Кортни Кардашян вновь встречается с 25-летним боксером Юнес Бенджимом. Актриса простила ему измену и готова построить крепкие отношения.

Как известно, 8 августа СМИ взорвались новостью: 39-летняя Кортни Кардашян разорвала отношения с молодым любовником Юнесом Бенджимом. Сначала пара хотела сделала перерыв, однако боксера заметили на отдыхе с другой девушкой.

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Однако не прошло и месяца, как Кортни Кардашян простила измену своему любовнику и возобновила с ним отношения. Пара активно проводит время вместе и пытается построить крепкие отношения, сообщает издание People.

Кортни и Юнес снова проводят время вместе. Их отношения еще далеки от тех, которые были до расставания, но они стараются. Пока что будет неправильно говорить о том, что их роман официально восстановлен,
– отметил инсайдер издания.

 

Кроме того, Юнес Бенджим заверил знаменитость, что никогда ей не изменял. По реакции Кортни можно предположить, что она поверила бойфренду.

"Юнес утверждает, что никогда не изменял Кортни. Кажется, она ему верит. Впрочем, некоторые проблемы в их отношениях все равно присутствуют. И именно из-за них Кортни и Юнес решили расстаться на время", – рассказал близкий друг боксера.

Теги: LifeStyle Звездные романы
Источник: 24 Канал
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