Корупція – одна з найбільших загроз України: 4 проблеми, які має вирішити майбутній президент

Кілька десятків профільних неурядових організацій публічно презентували такий собі антикорупційний порядок денний для кандидатів у президенти – питання, на які політики мають відповісти, і за дотриманнями яких згодом треба стежити. І хоч в український політиці обіцянка – цяцянка, проте під час виборів набагато краще мати бодай відповідь, ніж просто здогадуватись про неї.

Сьогодні я, Віталій Шабунін, теж презентую вам антикорупційний порядок денний для кандидатів у Президенти України. Але для початку, чому взагалі кандидати в Президенти просто зобов’язані говорити на тему подолання корупції. Наведу вам дані останнього великого соціологічного опитування від Київського міжнародного інституту соціології.

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На думку українців, корупція є однією з трьох найбільших проблем в Україні:

Саме політична корупція на найвищому рівні становить найбільшу загрозу – про це заявили 93 % громадян; Основною причиною корупції, на думку більшості, є відсутність покарання за неї – так вважає 80% громадян; 63 % опитаних покладають найбільшу відповідальність за боротьбу з корупцією на Президента.

Як ви бачите, кандидат в президенти, який намагається уникнути цієї теми, ризикує позбутися підтримки значної частини виборців. Для прикладу, діючий президент спробував взагалі уникати цієї теми, зосередившись на Томос-турі.

Невтішні результати штабної соціології змусили Порошенка повернутися до теми корупції. Щопрада, похвалитися тут в нього особливо чим не має. Окрім звичайно Демчини, Семочко, Холодницького, Кононенка, Насірова, Грановського та інших "луценків".

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Одним словом, презентувати свої бачення протидії корупції доведеться усім кандидатам. От тільки, підозрюю, що частина говоритиме не про те, що потрібно, а про те, що вони хочуть. Тобто просто спробують відбутися загальними фразами, нічого конкретного не обіцяючи.

Саме тому провідні антикорупційні організації закликали кандидатів у Президенти представити свої пропозиції щодо вирішення чотирьох найголовніших проблем у державній антикорупційній політиці. Ми хочемо почути максимально предметні обіцянки кандидатів, щоб потім контролювати їх виконання переможцем.

Отже чотири ключові проблеми, рішення яких мають запропонувати кандидати в Президенти України:

Повна втрата довіри суспільства до керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Ми запитуємо кандидатів, яким чином вони гарантують звільнення керівника Назара Холодницького та обох його заступників, а також забезпечать прозорість та ефективність обрання нового керівництва? Неспроможність керівництва Національної агенції з питань запобігання корупції забезпечити виконання базових функцій інституції. Яким чином кандидати забезпечать повне перезавантаження цього державного органу, а також гарантують відсутність політичного впливу на цей процес? Постійні атаки політичної еліти на Національне антикорупційне Бюро. Ми питаємо кандидатів: яким чином вони забезпечать інституційне посилення НАБУ, а також убезпечать його від постійних спроб знищення з боку політичної еліти? Перетворення частини Служби Безпеки України в інструмент та провайдера корупції. Яким чином кандидати приведуть повноваження спецслужби у відповідність до стандартів НАТО і як обмежате її втручання в бізнес? Наприклад, чи буде ліквідовано головне управління СБУ по боротьбі з корупцією, на чолі зі скандальним Павлом Демчиною.

Безперечно, перелік зазначених проблем не є вичерпним, проте відсутність чіткої позиції у кандидатів саме щодо них свідчить про нерозуміння ключових викликів в сфері протидії корупції. Якщо канидати не зможуть чітко відповісти на ці питання, значить вони розуміються на темі значно менше вашого, шановні глядачі. А навіщо нам президент, який не має рішень в одній з найважливіших для нас з вами сфер? Або знає рішення, але не хоче їх обіцяти, щоб потім виконувати? Або такий, який має всі можливості ці проблеми вирішити, але не робить цього?

Ми закликаємо всіх кандидатів у президенти публічно зафіксувати своє бачення вирішення проблем, про які я розповів. Зі свого боку готові взяти участь у такому обговоренні. Зважте, ми не диктуємо кандидатам свої пропозиції по цих проблемах (хоча, повірте, ми їх точно маємо). Проте ми хочемо почути їх, кандидатів, предметні відповіді на ці чотири, направду, не складні питання.

Я розумію, що в український політиці обіцянка – цяцянка. Проте під час виборів набагато краще мати відповідь від кандидатів, ніж не мати їх. З двох простих причини. По-перше, така відповідь – це ще один критерій вибору. Очевидно, не єдиний, але один з найважливіших. По-друге, наявність відповіді – це необхідна стартова точка для їх виконання. Одним словом, якщо кандидат не має чітких публічних відповідей хоча б на ці проблеми, говорити з ними далі просто немає про що. Чи, тим більше, немає сенсу за нього голосувати.

Єдиний кандидат, чиї пропозиції щодо цих проблем не мають значення – це діючий президент. І повірте, я ні хвильки не сумніваюся, що він точно знає, як ці проблеми вирішити. Порошенко розумний, досвідчений чоловік. Проблема в тому, що він не хоче їх вирішувати. Інакше, чому не вирішив до цих пір, маючи в руках всю повноту влади?

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Власне, це найважче питання, на яке Порошенкові доведеться відповідати перед виборцями. Як на мене, найкращою відповіддю було би вирішити ці проблеми. Президент може зроби це продовж двох тижнів. Навіть найближчих тижнів. І тоді навіть я буду за нього агітувати. Слово даю! Шкода, що він цього не зробить. Але значить зробить наступний президент. Принаймні, ми для цього прикладемо максимум зусиль.

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