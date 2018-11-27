Корупція в Львівській обласній лікарні: чому під небезпекою життя пацієнтів

Минулого тижня у Львові палала обласна лікарня. Горіла покрівля хірургічного відділення, площа займання становила близько 200 квадратних метрів.

На щастя, ніхто не постраждав, але хворих та персонал довелося терміново евакуйовувати.

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Чи була встановлена у відділенні пожежна сигналізація, історія замовчує, проте за іронією долі днями у системі ProZorroз'явився тендер від Львівської обласної лікарні.

Медики готові витратити ці бюджетні гроші на пожежну сигналізацію у проктологічному відділенні. Кожен бажаючий ще має змогу взяти участь у конкурсі.



Пожежа у лікарні

До речі, державні тендери – це коник Львівської обласної лікарні. Наша редакція "ЦРУ" присвятила цій темі цілу програму та невеличкий аналіз кількох закупівель наводить не на дуже втішні висновки.

По-перше, лікарня стала фігурантом гучного діалізного скандалу. З початку року на закупівлю діалізних препаратів за бюджетні кошти вона витратила близько 100 мільйонів гривень.

За попередніми підрахунками, на двох тендерах економія могла скаласти понад 30 мільйонів. Адже участь в закупівлі брали дві компанії-дистрібютори, от лише на першому тендері "Лінк-Медитал" зайшов із ціновою пропозицією у 80 мільйонів, а компанія DiaVita запропонувала 55 мільйонів.

Але обрали тих, хто дав вищу ціну, дешевших конкурентів відхилили нібито через невідповідність документів.

Може, воно й правда, була біда з документами, але ж закупівля препаратів виключно однієї фірми – це злочин проти пацієнтів. Адже перевагу надали німецькому "Фрезеніусу" від LINK Medical.

Річ у тім, що американський Baxter від DiaVita Med потрібний не менше. Різним пацієнтам підходять різні препарати, їх не можна насильно переводити лише на один тип терапії. Але керівництво Львівської обласної лікарні саме так і вчинило.

Український представник американської компанії Baxter пан Христиченко на початку року неодноразово заявляв про те, що вітчизняні ескулапи, і згадане вище керівництво Львівської обласної лікарні вимагало за присутність на ринку певний відкат, але мовляв через відмову давати хабарі, їхні пропозиції і були відхилені.

До речі той самий Христиченко свідчив не лише проти львівських лікарів.Згадував він у своїх свідченнях і про тиск з боку СБУ та на той момент очільника столичного управління СБУ пана Семочка.

Сам діалізний скандал набрав чималих обертів та трансформувався згодом у кримінальну справу, в рамках якої до головлікаря львівської обласної лікарні Нацполіція приходила з обшуками.

Справа про змову лікарів та представників приватної фармкомпанії досі розслідується, але ми натрапили на ще один цікавий тендер.

Ангіограф – це діагностичний апарат, який дає змогу бачити стан судин та діагностувати хвороби. Навесні через серйозну поломку наявного ангіографу медики забили на сполох, мовляв доводиться ставити пацієнтам діагнози наосліп, а це дуже небезпечно.

Тож гроші на нові апарати знайшлись, у травні провели торги та визначили переможця фірму "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА". Частину коштів за апарати лікарня їм вже перерахувала. А де ж товар?

Наші журналісти намагались з'ясувати це і в самого лікаря, і у представників фірми-постачальника, проте марно. У договорі між "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" та головлікарем Михайлом Гичкою зазначений крайній термін – кінець цього року. Може, дарма ми хвилюємось?

Якби не факт наявності кримінальних справ у діяльності зазначеної фірми та замовчуванню деяких фактів самим паном Гичкою в інтерв'ю нашим журналістам.



Михайло Гичка

Адже коли наш агент Інна Попопвич цікавилась у Михайла Михайловича, навіщо приміщення лікарні віддають приватним фірмам, він щиро відповідав, мовляв у них є все медичне обладнання, і той самий ангіограф, якого так не вистачає державному закладу.

То, як розуміти, бюджетні гроші на апарат витратили, а користуватись пацієнти мають послугами приватників? Хороша логіка.

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Отже, питань багато і дуже хотілося б почути відповіді. До теми ангіографіва, до речі, незабаром ми знову повернемося