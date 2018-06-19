Корупційні ігри: список фігурантів гучних справ, яких чекає зняття всіх обмежень

Минулий тиждень виявився щедрим на новини про фігурантів наших розслідувань. Можна навіть складати такий собі топ-рейтинг.

Почнемо з заступника міністра оборони Ігоря Павловського. Його причетність до корупційної оборудки із закупівлі палива в компанії "Трейд-комодіті" зараз розслідує НАБУ та САП.

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Він був арештований восени минулого року, вийшов під заставу. Повернувся на робоче місце і ба більше, отримав днями рішенням суду назад свій закордонний паспорт. Чиновник, під слідством, який причетний до розкрадання 150 мільйонів бюджетних гривень.



Ігор Павловський

Але паспорт віддали не просто так, бо він йому реально дуже потрібний. Тому що йому як чинному чиновнику, заступнику міністра оборони України відвідувати міжнародні конференції та представляти на них вітчизняне оборонне відомство.

Зібрався підсудний на засідання Спільної українсько-турецької комісії з питань оборонно-промислового співробітництва, а також на Міжурядові україно-в'єтнамські та україно-китайські зустрічі, де також обговорюватимуть військово-технічну співпрацю. І Феміда погодила, як же ж на міжнародних зустрічах вирішувати державні питання, якщо Павловський невиїзний?

Наступний "вільний птах" – нардеп Борислав Розенблат. Йому вже взагалі нема чого обмежувати, усе скасували. Давним-давно випустили з-за ґрат під заставу та зняли електронний браслет. А на нещодавньому судовому засіданні Феміда вирішила, що фігурант бурштинової справи має право взагалі ігнорувати термінові виклики прокурорів САП, повідомляти їх про зміну місця проживання і тепер може вільно спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.



Борислав Розенблат

Час грає на боці Розенблата, щодалі його справа не передається із САП на розгляд до суду, то все вільнішою людиною він стає. Ніби й не було тих злощасних плівок із агентом Катериною.

Заставу у сім мільйонів ще б повернули, та арешт із майна зняли, взагалі можна було б зі спокійною душею їхати жити за кордон.

Рекордсмен-реванщист сьогоднішнього міні-рейтингу – мер Одеси Генадій Труханов, який є головним підозрюваним у справі про незаконне привласнення майна одеської громади.



Геннадій Труханов

Попри те, що детективи НАБУ ловили та затримували його саме в аеропорту за справою "Краяну", днями він знову отримав на руки свій закордонний паспорт. І як вільний птах може летіти за межі країни та представляти Одесу на міжнародних майданчиках. Власне, саме цей аргумент його адвоката і спрацював у суді та розчулив Феміду. Здавалося б, причетний до оборудки із розкрадання державних коштів, то хай собі від імені Одеси літає за кордон.

Але і це ще не все, Апеляційний суд зняв арешт із грошей, які були перераховані мерією фірмі Еліт Девелопмент за купівлю скандальної будівлі Краяну.

Якщо коротко нагадати, загальну суму понад 180 мільйонів за краян мерія Одеси перерахувала фірмі "Еліт Девелопмент", але після відкриття провадження рахунки були арештовані. Експертиза довела, що вартість будівлі при купівлі завищили удвічі, реальна сума 90 мільйонів, решта – вкрадені. На цю суму наклали арешт.

І от нині бачимо, що апеляція його скасувала. Ба більше суд не забажав навіть пояснювати власне рішення. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та агентство з управління активами намагалися офіційно дізнатися аргументацію судді, але так само офіційно дістали відкоша. Тепер власники фірми, залучені в оборудці з краяном, можуть зняти кошти, а потім шукай вітру в полі.

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Зрозуміти суддівську логіку у згаданих справах – важко, не менше дивує і фартовість учасників сьогоднішнього хіт-параду. Із таким везінням та самовпевненістю у власній невинуватості, Феміда може ощасливити їх черговим несподівано-виправдовувальним вироком. І не варто тоді дивуватися, ми про такий розвиток подій попереджали.