22:40
27 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Германия везет в Россию отходы. Кадыров стал рекордсменов
      Вєсті Кремля
      20:35, 26 октября
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, 26 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Блоги недели
      ЗЕЛЕНСКИЙ В ЗОЛОТОМ ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ
      Блоги недели

      Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня

      176
      Блоги тижня
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – корупційний скандал серед "слуг", хто допоміг піти губернатору Київщини та в чиїх руках доля Кремля.

      1. Чому лихоманить "слуг народу" і як боротимуться з "паршивими вівцями" у фракції

      фрахамія і дубінський

      Скандали всередині і навколо фракції "Слуга народу" – це наслідок надмірно швидкого і не зовсім системного формування депутатського корпусу президентської партії. Оскільки у Зеленського не було готової команди, кандидатів в депутати підбирали швидко.

      Скандальне та корупційне: що відбувається в пропрезидентській партії?

      2. Мертве не оживає, або чому раптом "запалало" у Портнова і Лукаш?

      янукович

      Таку ненависть від цих персонажів нечасто побачиш. Спочатку – до Майдану. Потім – до президента Петра Порошенка. А ось тепер знов найвищий градус – вже до генерального прокурора Руслана Рябошапки.

      Хто такі Андрій Портнов та Олена Лукаш?

      3. Відставка з багатьма відомими: хто і чому "пішов" губернатора Київщини

      бно-айріян

      Глава Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Михайло Бно-Айріян став першим, призначеним президентом Володимиром Зеленським губернатором, який пішов у відставку. Що спонукало його до такого кроку?

      Деталі відставки ексглави Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян

      4. 1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості

      продаж нерухомості

      Вже більше року українці щодня витрачають 1,5 млн грн на послуги для продажу нерухомого майна від 4-х посередників. А загалом ця сума сягнула вже більше 1 млрд грн.

      Більше про продаж нерухомості читайте тут!

      5. Россия ответит за войну, или Судьба Кремля в руках Украины

      кремль

      Украина обязана гарантировать неотвратимость наказания российских военных и государственных преступников, используя международную юрисдикцию.

      Вас также может заинтересовать: встреча в Нормандском формате

      Читайте також: Підозра Богдану: Горбатюк розповів, у якій справі фігурував очільник Офісу Президента

      blog_ava
      Ливерпуль – Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча чемпионата Англии
      сегодня
      4778
      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Слуга народа Олександр Дубинский Публикации Коррупция Давид Арахамия Андрей Портнов Елена Лукаш Продажа недвижемости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 27 октября: разговор Зеленского с добровольцами, смерть главного террориста ИГИЛ
      сегодня , 22:31 Главные новости 27 октября: разговор Зеленского с добровольцами, смерть главного террориста ИГИЛ
      Емал Набі 14
      Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      сегодня , 22:00 Корупційний скандал "слуг", хто візьме Київщину та Кремль відповість за війну: блоги тижня
      Блоги тижня 175
      Российские снайперы на Донбассе, грузовик с трупами и заселение Крыма русскими – видео недели
      сегодня , 19:30 Российские снайперы на Донбассе, грузовик с трупами и заселение Крыма русскими – видео недели
      Ольга Грамчук 402
      Почему России не нужен мир на Донбассе, – мнения экспертов
      сегодня , 19:30 Почему России не нужен мир на Донбассе, – мнения экспертов
      Уляна Верстюк 574
      "Динамо" неожиданно сыграло вничью с "Карпатами", киевляне могли и проиграть этот матч: видео
      сегодня , 19:12 "Динамо" неожиданно сыграло вничью с "Карпатами", киевляне могли и проиграть этот матч: видео
      Ігор Саджениця 126
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук