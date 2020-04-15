Пасха 2020: сколько стоит собрать корзину и купить продукты к столу

Пасха – праздник, на котором украинцы не привыкли экономить. Именно поэтому к нему готовятся заранее, а в пасхальную корзину кладут только лучшие продукты, собственно как и на праздничный стол. Сколько будет стоить накрыть стол и наполнить корзину, – в материале 24 канала.

Предпраздничное удешевление

В этом году карантин внес коррективы в празднование Пасхи. Однако, не смотря на пандемию, украинцы все же собирают пасхальную корзину и планируют застолье. Хоть последнее и будет далеко не такое громкое, ведь праздновать придется только с теми, с кем живешь. Большинство хозяек уже начали составлять меню и запасаться продуктами. Однако сейчас ситуация необычная, потому святить корзинку придется не выходя из дома, но и со стоимостью продуктов для нее. Так, те кто привык заблаговременно закупаться и еще неделю назад приобрели продукты переплатили. Ведь буквально за неделю до праздника продукты начали дешеветь.

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Председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко отмечает, что на Пасху не стоит ожидать роста цен на продукты. Наоборот, они еще немножко снизятся. Понятно, что цены не успеют серьезно "просесть", но что-то подешевеет на 50 копеек или гривну и это будет плюсом для покупателей. По большей части, стоимость продуктов "откатывается" назад.



Пасха – семйный праздник / фото 24 канала

"Если еще неделю назад я наблюдал рост цен на муку, макароны, хлеб, то теперь наоборот вижу удешевление этих продуктов. К примеру, я муку покупал с большими скидками: сейчас очень многие сети отказались от торговых наценок на нее. Поэтому муку можно купить фактически по входной цене в магазин", – говорит Алексей Дорошенко.

В то же время, добавляет эксперт, многие производители сделали скидки на свою продукцию, чтобы не попасть под расследование Антимонопольного комитета. Ведь три недели назад маркеты начали активно поднимать цены на продовольствие, потом выступил с заявлением Антимонопольный комитет и цифры на ценниках начали снижаться.

Три недели мы видели, как росли цены, а теперь, чтобы "задобрить" антимонопольщиков, сети отказались от большой наценки, некоторые вообще от наценки. Благодаря чему цена каждый день падает,

– объясняет Дорошенко.

Зато экономист Борис Кушнирук считает, что определенный рост цен будет. Другое дело, он не будет существенным, потому что есть проблема с доходами населения и каналами спроса.

Сейчас, для продуктового сегмента является проблема уменьшения спроса из-за угрозы падения доходов. Население не перестает кушать, но часть его переходит в более дешевый сегмент, то есть начинает покупать более дешевые продукты. Соответственно, производители сталкиваются с проблемой, когда качественные продукты, а соответственно дороже, имеют меньший спрос, – говорит Кушнирук.

Продолжится процесс снижения цен примерно до трех недель пока они не выровняются. За исключением тех продуктов на которые есть экономическое обоснование увеличения стоимости. Когда речь идет о росте цен, то в них закладывается и девальвация гривны. Есть и мировые тенденции, которые тоже влияли на продукты. Сейчас же буквально по всем социальным продуктам питания мы будем наблюдать снижение цен.

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Именно поэтому, если человек закупал продукты для пасхальной корзины месяц назад, ее стоимость будет выше чем если он это будет делать за день-два до праздника.

Собрать корзину-2020

В Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", подсчитали стоимость пасхальной корзины. Здесь проанализировали средние цены за март по Украине.



Стоимость пасхальной корзины / Инфографика 24 канала

В этом году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся украинцам на 88 гривен – то есть на 16,5% – дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 532 гривны,

– отмечает директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

По его словам, стоимость основной составляющей пасхальной корзины – "домашней" пасхи составит примерно 96 гривен за килограмм. В магазинах и супермаркетах готовый кулич будет стоить дороже. На ее цену влияет, в частности, и укращения: чем лучше – тем дороже.

Как объясняет академик, на подорожание кулича повлияло несколько факторов. С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, муки и сахара, с другой – увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий.

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Самыми дорогими в праздничной корзине этого года традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 118 гривен и буженина (0,5 кг) – 110 гривен. По сравнению с 2019 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 12,2 %, а домашней колбасы – на 13,5 %.

Сало (0,5 кг) обойдется в 48 гривен. Правда, купить его проблематично, ибо из-за пандемии все базары зарыты.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) – 75 гривен (138-190 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) – 85 гривен (160-210 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 55 гривен.

Самыми дешевыми в корзине будут яйца и хрен. Десяток немаленьких обойдется в 20 гривен и хрен (250 г) – 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года – 9-14 грн. Хотя, если внимательно присмотреться на полки маркетов, то на большинстве из них можно найти десяток небольших яиц и за 17 гривен.



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В случае наполнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими среди которых помидоры, огурцы, яблоки – ее стоимость вырастет до 801 гривны. Это на 90 гривен или на 12,7% больше стоимости корзины такого же состава в 2019 году,

– отметил Юрий Лупенко.

Как пояснил эксперт, такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок и увеличение цены на плодовые вина.

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Цена яблок в сравнении с 2019 годом выросла на 75 % и составляет (0,5 кг) 7 гривен. За килограмм этого фрукта придется заплатить 12-20 гривен.

Средняя цена по Украине на овощи осталась на уровне прошлого года: помидоры тепличные (0,5 кг) – 25 гривен (47-55 грн за 1 кг), огурцы (0,5 кг) – 29 гривен (56-63 грн). За бутылку вина "Кагор", которое принято класть в корзину, в среднем, придется заплатить 120 гривен (80-135 гривен за бутылку).

Таким образом содержимое корзины обойдется покупателям в примерно 620 грн.