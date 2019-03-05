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      Кошечки станцевали стриптиз в депо: в России в очередной раз громко праздновали 23 февраля

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      В России еще и железнодорожники отметили 23 февраля стриптизом
      В России еще и железнодорожники отметили 23 февраля стриптизом / Скриншот из видео

      Россию снова охватил стриптиз-скандал и снова он касается 23 февраля, то есть так называемого Дня защитника отечества.

      На этот раз порадовать танцами для взрослых большую часть решили в одном из железнодорожных депо Волгограда, и пригласили для этого стрипизерш.

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      Хотя инцидент произошел еще 23 февраля, однако в сеть видео с такими развлечениями попало только 3 марта, чем вызвало небывалый резонанс. На обнародованных кадрах видно, как две девушки в масках и костюмах кошечек выполняют обольстительный танец и чуть позже переключаются на молодого человека из числа зрителей, которого раздевают по пояс. Все это происходит на фоне баннера с надписью "Эксплуатационное вагонное депо "Максим Горький".

      Из-за такой ситуации в России начали разбор полетов. В частности, представитель Приволжской железной дороги в комментарии российским СМИ заявил, что все сотрудники депо, участвовавшие в этом действе, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Также он назвал произошедшее "недопустимым нарушением корпоративного кодекса деловой этики".

      Стриптиз в депо Волгограда: смотрите видео (18+)

      Похож эротический скандал по случаю 23 февраля произошел недавно в Бурятии. Здесь стриптизом порадовали сотрудников полиции прямо в их отделении. По этому факту руководство МВД России в Бурятии начало служебное расследование.

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      Теги: Новости России Железная дорога Эротика Секс-скандал Скандал
      Источник: 24 канал
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