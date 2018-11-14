Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра

Чиновники Днепровского городского совета – любители Олега Винника и банкетов за миллионы. Местные жители жалуются, что денег, например, достроить мост нет. А на артистов ресурсов госбюджета не жалеют.

На 8 марта для горожанок пел Виктор Павлик.

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Однако официальный миллионер и мэр города Борис Филатов, как оказывается, поздравлять на праздники со сцены любит, а вот оплачивать этот пиар приходится из городской казны.



Борис Филатов

Здесь возникает вопрос, почему выступление Виктора Павлика, которое стоит примерно 200 тысяч (это информация от менеджеров) городу Днепр обошлось в 2 миллиона.

Мы как празднуем 8 марта: мужчины скинулись деньгами и купили женщинам подарки. Но наша мэрия выше этого. Они своих женщин отчего-то поздравляют из городского бюджета,

– отметил журналист телеканала Открытый Андрей Тропотин.

В сентябре на Дне города пела Тина Кароль. В целом этот праздник обошелся почти в 5 миллионов гривен из бюджета. Также выступал Олег Винник – это еще 2,5 миллиона гривен. Лишь одно из профильных коммунальных предприятий мэрии потратило на концерты и праздники за 2017 год 16 миллионов гривен.

Днепр любит праздники и концерты. Пытаются сделать так, чтобы все чувствовали себя комфортно. Винник – это же серьезный человек. Культуру развивать необходимо,

– заявил секретарь горсовета Днепра Александр Санжара.

Местные активисты давно обратили внимание не только на праздничные страсти днепровских чиновников, а и на довольно бытовые нужды, которые пытаются перекрыть опять же за городские средства.

Департамент гуманитарной политики, в ведении которого все школы, детские сады. Именно для них закупались ручки Parker. Одна ручка стоила от 600 гривен,

– рассказала журналист "БюроUA" Ольга Фоменко.

Отменили закупку ценных ручек для рабочих мэрии только после огласки в СМИ. Примеров подобных закупок можно приводить десятки.

Большинство этих тендеров выигрывают одни и те же ООО и ФЛП, разница у победителей то 100, то 200 гривен. Многие из них имеют опосредованное отношение к чиновникам и депутатам горсовета. Большинство мажорных мероприятий происходят в одном и том же крупнейшем в мире еврейском общественном центре "Менора-центра".



"Менора-центр"

За 2018 год днепровские чиновники закупили кошерной еды почти на миллион гривен. За время существования ProZorro центр престарелых "Милосердие" скупился на 220 тысяч гривен, детский сад с углубленным изучением иврита – более 650 тысяч.

У еврейской общины есть общеобразовательная школа. В общине есть дом престарелых "Бейт-Барух" или иначе это называется Дом благословения, построенный нашими спонсорами. Содержит его община и город,

– отметил помощник главного раввина города Днепра и Днепропетровской области Ян Сидельковский.

О том, какую именно часть вкладывает город, можно только догадываться, ведь только с марта 2018 года на закупки далеко не только кошерных продуктов для этого заведения бюджет Днепра потратил свыше 740 тысяч гривен.



Дом престарелых "Бейт-Барух"

Дом престарелых еврейской общины Днепра "Бейт-Барух", который обходился без бюджетных денег больше 10 лет, вдруг в начале 2018 года стал коммунальным предприятием. Только вот смена вывески и источника финансирования, похоже, никак не повлияли на принципы работы заведения.

Только после того, как скандал приобрел огласку, позиция руководства заведения несколько изменилась.

Дом престарелых еврейский, потому что здесь только евреи. Других они не берут,

– рассказал житель Днепра Борис Любницкий.

Оспорить слова местных попыталась Лидия Давидовна, которая представилась жительницей центра.

С недавних пор он стал для всех, там даже есть вывеска "Милосердие". У нас вот недавно еще две женщины поселились, русские женщины, им очень нравятся наши традиции,

– сказала жительница "Бейт-Барух" Лидия Давидовна.

Называть свою фамилию женщина отказалась.

"Я беженец из Донецка. Этот дом принимал беженцев, когда мы бежали, нас приняли. Я попала по приглашению еврейской общины, они приглашали на сайте в 2014 году всех евреев Донецка", – добавила Лидия Давидовна.

Если не повезло с национальностью в Днепре, а жить в старости негде, то придется ехать в областной гериатрический центр Днепра. Несмотря на заметную чистоту и попытки администрации заведения сделать из него настоящий дом для брошенных стариков впечатление от него удручающее.

Областной гериатрический центр Днепра

Не на камеру администрация заведения рассказала, что капитальный ремонт Центра осуществляется исключительно за деньги иностранных доноров

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Если посчитать закупку только еды, в "Бейт-Барух" на одного пенсионера тратят в среднем 150 гривен в день на питание, а в гериатрическом центре – 60. В еврейском доме находится 50-60 человек, а в гериатрическом центре – 600. Это вопрос не столько коррупции, сколько целесообразности подобных расходов и выборочный подход.