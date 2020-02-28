Кошка едва не сорвала концерт симфонического оркестра

В Стамбуле во время концерта зрители не могли сконцентрироваться на музыке. А все из-за того, что на сцене появилась кошка и переключила на себя все внимание.

Четвероногая вылезла на сцену еще до того, как на ней появился коллектив музыкантов. Однако она не испугалась их габаритных инструментов, а с интересом начала подходить к каждому.

Из мира животных: Лося-автомойщика сняли на Аляске: забавное видео

Кошка ластилась и терлась об ноги музыкантов, а затем заняла центральное место дирижера. Удивляет то, что она не испугалась толпы зрителей и их аплодисментов, а лишь с интересом на них поглядывала. Когда ее пытались взять на руки и вынести, хитрунья просто выскользнула и не далась.

В конце концов кошка просто села на краю сцены и смотрела выступление оркестра.

Смотрите приключения кошки на сцене с симфоническим оркестром